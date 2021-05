Kit Reveal: le Bayern Munich publie officiellement le kit extérieur pour 2021/2022

Le responsable du Bayern Munich a publié son nouveau kit extérieur plus tôt dans la journée et a publié cette version via FCBayern.com:

Le nouveau design du maillot extérieur noir impressionne par ses accents dorés. Le blason doré du club ainsi que le lettrage et les chiffres dorés au dos offrent un contraste élégant avec la couleur sombre de la chemise. Les trois bandes sur l’épaule ainsi que les logos des sponsors brillent dans la même palette de couleurs. De fins points blancs qui s’étendent sur la poitrine en deux zones créent un aspect de diamant subtil. Juste en dessous du col rond dans le dos, cependant, se trouve le point culminant du maillot: le «Münchner Kindl». La figure emblématique de la ville de Munich représentée sur le maillot symbolise les liens du club avec la capitale bavaroise et rappelle les racines des champions du record allemands.

Voici un aperçu du devant du maillot sur Thomas Müller:

Voici un aperçu du «Münchner Kindl»:

Vous pouvez également consulter la vidéo de révélation:

Le nouveau kit du gardien de but a également été officiellement publié:

Le Bayern Munich portera son nouveau maillot à l’extérieur samedi contre le FC Augsburg.