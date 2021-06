Kita Moyenne ⋆ .e

La première saison de Drag Race Down Under restera dans les mémoires pour toutes les mauvaises raisons. Mais il lui reste une décision majeure à prendre qui déterminera vraiment si Down Under est une annulation ou vaut la peine de donner une autre chance.

Le premier vainqueur de la version australienne et néo-zélandaise de Drag Race devrait être quelqu’un dont ils peuvent être fiers. Quelqu’un qui représente le meilleur drag qu’ils ont à offrir, et est un ambassadeur incroyable des valeurs de la nation et de la communauté queer. Dans cet esprit, il ne reste qu’une seule reine qui peut le faire.

Cela n’avait pas besoin d’être comme ça, et si le jugement n’était pas si plein de favoritisme et de décisions planifiées, nous aurions pu avoir un top quatre dont nous pourrions être vraiment fiers. Anita Wigl’it était une favorite instantanée des fans éliminée bien avant son temps après avoir remporté Snatch Game, clouant son vers de Queens Down Under, puis rentrant injustement chez elle pour une robe faite de pages de livres considérées comme non originales. Etcetera Etcetera méritait plus : elle était la reine qui a appelé Scarlet sur son visage noir et a apporté une touche politique fraîche et instruite à la salle de travail, se sentait comme une nouvelle génération d’air frais et d’opinion et était une représentation non binaire incroyable dans le mix Drag Race Down Under.

Et puis nous avons Elektra Shock. Pauvre, pauvre Elektra Shock.

Cette semaine, Elektra Shock méritait de gagner. Et elle méritait de gagner la saison.

Elle avait l’histoire ultime de l’outsider. Une reine rugueuse dont les autres concurrents n’avaient jamais entendu parler et sous-estimé à chaque fois qu’ils en avaient l’occasion. Scarlet et Etcetera étaient carrément méchants avec elle dans la salle de travail, mais elle a persévéré. Elle a reçu une critique injuste dans le défi du groupe de filles après l’avoir tué et on lui a dit qu’elle était trop Beyoncé. Parce qu’apparemment, dans le monde de Drag Race Down Under, être comparé à Beyoncé est quelque chose à critiquer.

Mais l’injustice d’Elektra n’avait jamais été aussi apparente qu’après l’épisode de l’émission de talents de cette semaine. Elektra Shock était la reine la plus talentueuse de la scène, a fait l’une des plus belles performances contemporaines réalisées dans un spectacle de talents Drag Race et l’a absolument apportée avec son look de piste. Et j’ai été renvoyé à la maison pour ça. Mais peu importait ce qu’elle faisait sur scène ce soir-là. Elle aurait pu faire le meilleur drag que personne n’ait jamais vu dans sa vie, et la production de Drag Race Down Under donne l’impression qu’elle aurait été éliminée de toute façon.

La production dirigeait les quatre premiers que nous avons. Mais sur ces quatre, un seul de ces quatre mérite une couronne.

Ça ne peut pas être Scarlet Adams

Scarlet Adams est incontestablement une féroce concurrente. Dans le spectacle de talents, son travail de pôle était à couper le souffle et sa piste de showgirl à plumes était une traînée élevée.

Mais son passé raciste est resté sans solution et sans conséquence. Comment peut-on s’enraciner pour Scarlet en toute bonne conscience ? Drag Race Down Under a traité son blackface et son appropriation culturelle comme un obstacle à surmonter sur le chemin de la finale. Ils l’ont traité comme si elle surmontait les tropes fatigués de Drag Race comme le “saboteur intérieur” ou “se reposant sur la jolie”. Mais jouer en blackface et être appelé pour racisme n’est pas quelque chose qui peut être balayé, et cela rend Scarlet presque impossible à enraciner.

Je ne sais pas pourquoi Scarlet Adams a été choisi. Les directeurs de casting n’ont-ils pas vérifié au préalable les antécédents des reines? Ce n’est pas à moi de pardonner le racisme de qui que ce soit, mais si Scarlet prend des mesures pour éduquer et expier son passé, elle ne devrait pas le faire avec une couronne sur la tête.

Ça ne peut pas être Karen de la finance

Karen From Finance était une reine d’en bas que la plupart des fans de drag connaissaient déjà. Trixie et Katya l’ont nommée plusieurs fois sur UNHhhh et avec un nom aussi amusant que le sien, il est facile de dire pourquoi l’intérêt des gens a été piqué.

Drag Race Down Under la production le savait clairement lors du casting, et toute la saison, on a l’impression que Karen a été pressenti pour le top quatre et le succès général de Drag Race.

Mais le fait est que Karen n’est pas aussi grande que l’héritage de son nom aurait pu le faire espérer. Elle a gaffé de nombreux défis. Son couplet dans Queens Down Under était lugubre et son défi de conception était si simple. Son spectacle de talents était mauvais. Elle a mérité de rentrer chez elle à de nombreuses reprises, mais semble avoir eu un aller simple pour les quatre premiers, quelle que soit sa performance.

Ajoutez à cela le passé de la collection golliwog de Karen et son tatouage golliwog qu’elle a fièrement fait une interview défendant en 2016 que TOUJOURS n’a pas été abordé dans la série et vous obtenez un gagnant qui n’est pas seulement indigne, mais qui se sentirait moralement mal et en désaccord avec les valeurs de Drag Race.

Ça ne devrait pas être Art Simone

Art Simone est une reine talentueuse, mais une victoire pour elle serait tout simplement injuste.

Nous n’avons toujours pas eu de réponses ni de validation sur les raisons pour lesquelles elle a été ramenée dans la compétition après avoir été éliminée, et cela semble toujours aussi mal que dans l’épisode quatre. Art n’avait pas besoin de gagner ou de prouver quoi que ce soit pour réintégrer la compétition, c’est juste… arrivé.

Comment est-ce juste? C’est injuste pour les reines éliminées qui n’ont pas eu la même chance. C’est injuste pour les reines qui sont restées dans la compétition qu’Art rate une semaine et continue de concourir. Et c’est insatisfaisant à la télévision de couronner un candidat alors qu’il ne semble pas valable qu’il soit toujours là.

Ce n’est pas la faute d’Art Simone, et je la plains car c’est un mouvement de production qui a joué contre elle. Mais cela ne signifie pas qu’elle devrait être une gagnante de Drag Race.

Donne juste la couronne à Kita Mean

À ce stade, le seul gagnant satisfaisant est Kita Mean.

Elle s’est bien comportée dans l’ensemble de la compétition. Elle a cloué son couplet de groupe de filles sur Queens Down Under, elle a annihilé tous les autres concurrents dans son défi de relooking. Elle a été une présence amusante tout au long de la saison, a bien performé sans avoir l’impression que la production la portait à travers et est une ambassadrice sympathique et chevronnée de la franchise.

Son placement dans les deux derniers rangs cette semaine était pour le moins scandaleux. Ses tours et ses changements de costumes étaient incroyablement impressionnants, et sa vidéo Rain On Me, le look de piste de l’ère Chromatica, était mon look préféré sur Down Under pour le moment.

La couronne mérite d’être celle de Kita. Et si ce n’est pas le cas, la deuxième saison de Drag Race Down Under pourrait tout aussi bien être laissée sur le sol de la salle de montage.

