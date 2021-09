Kitaria Fables – Comment gagner de l’argent, trouver du matériel et terminer des quêtes – Guide

in

Kitaria Fables est là, et nous l’avons adoré – mais il peut être assez difficile d’apprendre les ficelles du métier, surtout lorsque chaque mise à niveau coûte des tonnes d’argent et que vos poches sont perpétuellement vides. Ou, peut-être, vous avez tout l’argent dont vous avez besoin, mais vous ne savez pas où trouver certains des matériaux nécessaires. Nous pouvons aider!

Sur cette page:

CONSEIL DU DÉBUTANT POUR GAGNER UN ESPACE D’INVENTAIRE AMÉLIORÉ D’ARGENT QUI SORT À ACHETER QUELS SORTS À ÉVITER O TROUVER DES MATIÈRES RARES

CONSEILS DE DÉBUTANT

Les pommes (des chauves-souris duveteuses, qui sortent la nuit) et les croissants et omelettes vendus dans les deux premières villes sont une bonne source de nourriture curative au début. Plus tard, Monster Pudding est un bon aliment à avoir sous la main, car il utilise le mucus de Green Gooeys.

Le mana est récupéré en utilisant votre épée ou votre arc pour attaquer les ennemis.

Soyez toujours au combat !! Même si vous pensez qu’il est trop tard ! Le timing d’esquive est assez généreux, vous pourriez donc être surpris.

Vous pouvez trouver des outils dans le coffre de votre ferme, à l’ouest de votre maison à Paw Village.

Améliorez votre arrosoir en or aussi vite que possible ! Vous en aurez besoin pour vous occuper d’un champ entier de cultures, c’est-à-dire de combien vous en aurez si vous voulez maximiser vos profits.

La faucille n’aura pas besoin d’être améliorée – elle peut récolter 9 récoltes dans un carré de 3×3 dès le départ. Ne pas récolter à la main. Votre temps est précieux.

La mise à niveau de vos outils, armes et armures se fait en ajoutant de nouveaux matériaux à votre objet actuel, ce qui signifie que vous ne pouvez pas passer directement à l’arrosoir en or sans d’abord fabriquer un arrosoir en argent.

Il existe plusieurs coffres que vous pouvez utiliser pour le stockage, mais le stockage n’est pas partagé entre eux. Il y a un coffre dans Paw Village, un dans la forteresse de Rivero et un au nord de votre ferme, ainsi que deux autres qui peuvent être construits avec les bons matériaux.

Dormir vous amènera à 7h du matin le lendemain et rechargera vos barres de PV et de mana, même si vous vous couchez à 6h59.

Lorsque vous essayez de gagner de l’argent, ne vous embêtez pas avec les coffres, à moins que vous n’ayez des clés pour vaincre des boss – la plupart d’entre eux ne valent pas le coût de fabrication d’une clé. Les coffres contiennent de l’argent, des lingots, de l’équipement et même de nouveaux sorts, mais conservez-les jusqu’à ce que vous ayez de l’argent à revendre.

Investissez vos âmes vengeresses dans les orbes dont vous aurez besoin pour créer des sorts – les plus puissants vous aideront vraiment, vraiment dans les combats de boss, et il existe même un sort de guérison que vous pouvez obtenir. Visitez la maison du sage pour découvrir exactement ce dont vous avez besoin, plutôt que de fabriquer des orbes au hasard.

Ne voyagez pas toujours par portail, vous manquerez certaines quêtes en cours de route !

Il y a beaucoup de coffres dans le monde qui sont légèrement cachés, derrière des arbres, des murs et des rochers. Assurez-vous de vérifier chaque crevasse.

Vous pouvez « épingler » des recettes avec le bouton X pour mettre en évidence les ingrédients de votre inventaire et de votre stockage. Vous enregistrerez également les recettes dans votre inventaire.

Vous pouvez remapper les boutons, ce que nous recommandons, en particulier pour accéder à l’inventaire – nous avons constaté que la touche “-” était trop difficile à appuyer dans une liaison.

Vos armes (l’épée et l’arc) vous donneront différentes quantités de puissance d’attaque qui affectent vos sorts – donc même si vous préférez l’arc, il peut être judicieux d’équiper l’épée pour que vos sorts frappent plus fort.

Les meilleures ailes sont celles qui augmentent votre vitesse (pour vous déplacer sur la carte à un rythme plus qu’un escargot) et celles qui vous donnent du Vol de vie, récupérant ainsi un peu de la santé que vous perdez en combattant.

Le menu d’inventaire ne met pas le jeu en pause ! Fais attention!

COMMENT FAIRE DE L’ARGENT

L’argent est très difficile à trouver dans Kitaria Fables, et vous pourriez être réticent à vendre l’un de vos matériaux, car vous en aurez besoin pour les améliorations d’armes, d’outils et d’armures. Accomplir des quêtes vous rapportera quelques centaines ici et là, mais il y a parfois de LONGS écarts entre les quêtes.

Voici nos principaux conseils pour faire des Paw Pennies supplémentaires :

VENDRE DES MATÉRIAUX

Vendez au moins un de chaque article que vous obtenez – le prix sera ajouté à la description, vous aidant à décider s’il vaut la peine de le vendre à l’avenir.

ambre est un excellent moyen de gagner de l’argent en début de partie, ce qui est une rareté de Flower Pixies (Blue Moon Lake) et Treant Guardians (Forest Plantation, East Forest Field). Chaque ambre vous rapportera 1 000 Paw Pennies !

Fleurs fanées sont relativement faciles à obtenir chez Man-Eating Flowers et se vendent à un peu plus de 100 Paw Pennies pièce, si vous voulez quelque chose de plus fiable.

Si cela ne vous dérange pas de broyer, prenez un sort AOE (zone d’effet) et dirigez-vous vers le marais d’eau douce du sud, où vous pouvez facilement tuer beaucoup d’ennemis en peu de temps et vendre les matériaux qu’ils laissent tomber. En bonus, vous obtiendrez de nombreuses âmes vengeresses en achetant de nouvelles améliorations !

Plus tard dans le jeu, à peu près tout ce qui tombe des boss rapportera quelques centaines (voire quelques milliers) de Paw Pennies, mais à ce stade, il vaut mieux investir dans les récoltes.

CULTURE DE CULTURES

Les meilleures graines pour gagner de l’argent par ordre de marge bénéficiaire sont :



Graines de citrouille (de Pumpkin le commerçant de nuit)

Graines d’ananas (de Pumpkin le commerçant de nuit)

Graines de Poivron (de Pumpkin le commerçant de nuit)

Graines de chou frisé (de Kiki à Paw Village)

Graines De Fraises (de Kiki à Paw Village)

Pépins de raisin (de Kiki à Paw Village)

PRÉPARER DES RECETTES

Rondelles d’oignon (deux maïs, deux oignons) ont la meilleure marge bénéficiaire et sont relativement faciles à faire en début de partie. Transformer le maïs en huile est également un bon moyen de faire du profit, mais les rondelles d’oignon sont meilleures.

Biscuits (quatre blés, un œuf) sont également bons, et comme le blé est la graine la moins chère à acheter, il est également abordable.

Toutes les cultures ne valent pas la peine d’être transformées en nourriture – avec le coût de la farine, des œufs, du lait et des graines, cela ne génère pas toujours de profit !

AMÉLIORER L’ESPACE D’INVENTAIRE



Votre sac a un espace limité, et c’est ennuyeux – vous devrez trouver Pumpkin, le marchand de nuit itinérant, dans Paw Village (tout en haut, où se trouve le stand vide) ou à l’auberge de Rivero Fortress (il sera le prochain au comptoir d’enregistrement). Pumpkin apparaît tous les trois jours après 19h00 dans Paw Village, et peut-être de manière semi-aléatoire dans Rivero Fortress, alors revenez chaque nuit jusqu’à ce que vous le trouviez.

Pumpkin vend quelques graines, qui sont chères mais bonnes pour gagner de l’argent et des améliorations d’armes en fin de partie, mais sa meilleure offre est le sac – tout ce dont vous aurez besoin est de 3 000 Paw Pennies pour le sac moyen et de 10 000 pour le grand Sac. Chacun ajoute une rangée supplémentaire de stockage !

QUELS SORTS ACHETER

Vous pouvez acheter de nouveaux sorts dans la maison du Sage juste au nord d’Upriver Field, en haut de l’entrée de la forêt. Interagissez avec le chaudron pour obtenir de nouveaux sorts, ou interagissez avec le grimoire pour modifier ceux que vous avez équipés. Il y a aussi un livre de sorts à côté de votre maison dans Paw Village qui fait la même chose.

Évidemment, c’est en grande partie une préférence personnelle, mais voici les sorts qui ont absolument sauvé notre bacon :

MÉTÉORE CRIMSON

1 sort de vortex de flamme, 7 sphères de feu, 2 pierres de soleil, 1 bourse

Pas de mensonge, celui-ci est absolument épave. Après avoir lancé Crimson Meteor, il ne restera plus qu’un cratère en feu dans le sol. C’est cher, mais cela vaut la peine d’avoir dans votre arsenal.

LA ROUTE DU CIEL

1 sort de lames de terre, 7 sphères de terre, 2 pierres de soleil, 1 perle

Un autre cher, mais tout aussi puissant, Heaven’s Drive nécessitera quelques éléments faciles à obtenir, et une perle, ce qui ne l’est pas. Cela en vaudra la peine, cependant.

VENT GUÉRISON

1 sort de vent hurlant, 3 sphères de vent, 2 fruits miracles

En tant que seul sort de guérison du jeu, celui-ci est indispensable si vous vous retrouvez régulièrement pulvérisé et que vous dépensez tout votre argent durement gagné en objets de guérison. Procurez-vous Vent guérisseur et achetez-vous des ailes avec Vol de vie du forgeron de la forteresse de Rivero, et vous n’aurez plus jamais besoin de manger une omelette.

LAMES DE TERRE

3 sphères terrestres, 1 sphère de feu

Un achat excellent et abordable pour le début du jeu qui sera utile même en fin de partie, Earth Blades repousse les ennemis et inflige des dégâts DPS. Si vous pouvez aligner le monstre que vous combattez devant un long couloir d’espace, vous pouvez infliger un maximum de dégâts tout en vous laissant un peu de répit pour vous soigner.

VORTEX DE FLAMME

3 sphères de feu, 1 sphère de vent

Relativement bon marché, très efficace, endommageant les ennemis à courte portée avec une énorme tornade enflammée et leur infligeant tous des dégâts de brûlure pendant les 15 prochaines secondes pour démarrer. Vous ne regretterez pas d’avoir acheté celui-ci.

QUELS SORTS A EVITER

TORNADE & OEIL DE LA TEMPÊTE

Tentant, mais gardez votre ambre pour vendre et améliorer votre équipement.

SORTS DE GLACE

Il n’y avait pas trop de sorts de glace que nous recommanderions par rapport à ceux que nous avons choisis ci-dessus – ils sont bons, mais ils consistent plus à geler les ennemis au même endroit qu’à les endommager. Si vous êtes le genre de joueur qui aime être en sécurité et se donner le temps de s’échapper, cela ne fait pas de mal d’en avoir un dans son arsenal, mais nous aimons simplement tout mettre en feu et ensuite partir.

O TROUVER DES MATIÈRES RARES

La plupart des recettes d’artisanat nécessiteront au moins un objet rare – voici où les trouver, classés par ordre alphabétique (spoilers pour les boss de fin de partie !) :

Or, argent et cuivre — Paw Village/Entrée du tunnel de montagne/Tunnel de montagne

Gros Champignon – Champignon méchant, River Dungeon (entrée de la grotte West Paw Field)

Pochette de monnaie – Cupidité, Sea Cove

Fleur de coton — Spooks, mur extérieur du fort

Clé de la grotte de cristal – West Karst Hills (niché dans une ruelle près de la sortie de la grotte de la montagne)

Feuille énorme — Flower Pixies, Blue Moon Lake

Fruits miracles – King Gooey, West Paw Field

Pierre de lune — Freddy O’Lantern, Mur extérieur du fort

Obsidienne — Arnewts, Dune de sable Est/Sud/Plage Canini

Poireje – Snowmonster, East Karst Hills

Écaille arc-en-ciel — King Cobra, Dune de sable de l’Ouest

Clé de la crique de la mer — West Sand Dune (nichée dans une petite ruelle du côté est)

Pierre de soleil — Guerrier Orc, Plantation Forestière

Champignon vénéneux – Champignons, River Dungeon (entrée de la grotte West Paw Field)

Carapace de tortue – Monstre tortue géante, Blue Moon Lake

Fleur fanée — Fleur mangeuse d’hommes, pont de la rivière/rivière en aval

Des ennemis comme le Dracufly, le Crystal Guardian et le Chompy sont des défis très difficiles pour les joueurs en fin de partie, mais ils ne laissent pas tomber de matériaux – ils laissent tomber de l’équipement puissant.

C’est tout pour notre guide Kitaria Fables ! Nous espérons que vous avez trouvé quelque chose d’utile ici, et nous vous encourageons à laisser vos propres conseils dans les commentaires ci-dessous. Vous pouvez consulter notre critique élogieuse de Kitaria Fables ici, et tous nos autres guides de jeu ici.

Si vous avez besoin d’aide pour quelque chose d’autre, faites-le nous savoir dans les commentaires !