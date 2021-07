Kitaria Fables obtient une nouvelle bande-annonce charmante et des détails de sortie mis à jour

Fables Kitaria combine de très belles choses – des personnages mignons et beaucoup de chats, un gameplay de simulation de ferme, des combats et une coopération. Comme vous pouvez le voir dans la nouvelle bande-annonce de gameplay ci-dessus, il semble que le développeur Twin Heart Games ait travaillé dur pour peaufiner l’expérience.

L’éditeur PQube a également confirmé que le jeu arrive désormais un jour plus tôt que prévu, 2 septembre, à la fois sur l’eShop et avec une édition physique.

Cela semble plutôt prometteur, voici quelques détails du jeu tirés du texte de présentation des relations publiques :

Aventure d’action charmante mettant en vedette des éléments de RPG et d’agriculture Combat en temps réel avec des armes de mêlée, des arcs et de la magie alors que vous rencontrez des bêtes et des bandits dans la nature Cultivez des produits à la ferme Thunderbunn et rassemblez des ressources pour fabriquer des armes, des provisions et plus Personnalisez votre personnage avec des skins, des équipements et accessoires Rencontrez des amis et des villageois, participez à des quêtes secondaires et établissez des relations en cours de route Jouez avec un ami en utilisant le mode coopératif sur canapé

Est-ce sur votre radar pour Switch? Faites-nous savoir, comme toujours, dans les commentaires.