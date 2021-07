KITES Senior Care s’associe à CogniHealth pour fournir des solutions numériques aux personnes atteintes de démence

Pour y parvenir, l’entreprise utilise le Machine Learning pour générer un support personnalisé.

KITES Senior Care, basé à Bengaluru, le spécialiste des soins gériatriques, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec la société écossaise de technologie de la santé CogniHealth pour fournir des solutions numériques visant à améliorer la vie des personnes atteintes de démence.

La solution innovante de CogniHealth, « CogniCare », est un compagnon numérique qui soutient les personnes atteintes de démence à chaque étape du processus. Il peut améliorer considérablement la vie des personnes atteintes de démence en utilisant la technologie numérique pour réduire le fardeau financier, physique et psychologique de la démence. Pour y parvenir, l’entreprise utilise le Machine Learning pour générer un support personnalisé.

La démence est le type de handicap et de dépendance le plus courant chez les personnes âgées dans le monde. Elle a un impact physique, psychologique, social et économique, non seulement sur les personnes atteintes de démence, mais aussi sur leurs aidants, leurs familles et la société en général. À l’échelle mondiale, l’Inde abrite le deuxième plus grand nombre de personnes souffrant de démence (environ 6 millions). Ce nombre devrait doubler d’ici 2035. Et pourtant, en tant que nation, nous sommes mal desservis pour fournir les bons soins pour cette maladie.

Plus tôt cette année, KITES Senior Care a mis en place un centre de soins exclusif pour la démence et la maladie d’Alzheimer à Bangalore. L’établissement de 24 lits offre des soins résidentiels holistiques, des soins de jour, une clinique de la mémoire et des services de consultation familiale aux personnes âgées atteintes de démence et de la maladie d’Alzheimer. Le partenariat avec CogniHealth renforcera encore ses capacités à fournir des soins améliorés sur le plan technologique et scientifiquement avancés aux personnes atteintes de démence.

Le Dr Reema N, directeur médical du groupe et COO, KITES Senior Care a déclaré : « Sur les 1,3 milliard d’habitants de l’Inde, 11 millions de personnes ont plus de 65 ans. Ce nombre atteindra 24 crores d’ici 2040, faisant des soins aux personnes âgées un service essentiel disponible. Ainsi, les soins gériatriques ciblés sont le besoin de l’heure.

Nous sommes ravis de nous associer à CogniHealth pour renforcer nos capacités de prise en charge de la démence. Cette collaboration nous donne accès à leur outil technologique CogniCare qui permettra à notre équipe de fournir des soins immersifs et guidés scientifiquement aux soignants atteints de démence à travers l’Inde, nous aidant à atteindre plus de personnes.

Pooja Jain, cofondatrice et PDG de Cognihealth, a déclaré : « Nous sommes ravis chez CogniHealth de collaborer avec KITES Senior Care pour améliorer la qualité de vie des familles touchées par la démence et nous sommes impatients d’avoir un impact ensemble dans le secteur de la démence en Inde.”

KITES Senior Care a reçu un financement « Pré-série A » de Rs. 4 crores et prévoit de lever des capitaux de série A pour financer ses plans d’expansion. La marque cherche également à se développer dans davantage de villes indiennes d’ici la fin de l’année.

Inspiré par les aînés et animé par des experts passionnés, KITES Senior Care est la marque spécialisée en soins gériatriques créée avec la vision d’être le partenaire le plus fiable pour les personnes âgées et leur famille. Ils offrent des services complets de soins gériatriques hors hôpital, y compris des soins de transition et de réadaptation, des soins palliatifs et des soins palliatifs et des soins de la démence dans leurs établissements spécialisés et au domicile des personnes âgées.

