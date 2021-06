Kitex abandonne son plan d’investissement de 3 500 crores de roupies au Kerala et cite le “harcèlement” de la part du gouvernement de l’État

in

Le fabricant de vêtements Kitex Garments a annoncé mardi qu’il se retirait d’un plan d’investissement de 3 500 crores de roupies dans des parcs de vêtements au Kerala, attribuant cette décision à un prétendu “harcèlement” de la part du gouvernement de l’État.

L’entreprise, le plus grand employeur du secteur privé de l’État, est connue pour avoir remporté et dirigé le panchayat de Kizhakkambalam au cours des cinq dernières années par le biais de sa branche politique « Twenty20 ». L’année dernière, Twenty20 a remporté trois autres panchayats dans son district d’origine d’Ernakulam, en plus de conserver Kizhakkambalam. Il n’a cependant pas pu faire de progrès lors des récentes élections à l’Assemblée.

Sabu M Jacob, CMD du groupe Kitex, a déclaré que son entreprise se retirait d’un protocole d’accord avec le gouvernement du Kerala, signé lors du “Ascend Global Investors Meet” à Kochi en janvier 2020. Le plan était d’ouvrir un parc de vêtements à Kochi et d’établir une industrie parcs à Thiruvananthapuram, Kochi et Palakkad.

« Mardi, c’était au tour de la commission antipollution. Chaque équipe compte 40 à 50 agents et fouille tous les coins et recoins de l’entreprise. Ils font griller les employés pendant des heures mais ne révèlent pas les violations qu’ils ont trouvées. L’usine Kitex fonctionne ici depuis 26 ans et nous avons 11 000 employés », a déclaré Jacob.

