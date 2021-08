Kitfox Games aborde les thèmes sombres avec sincérité et soin .

La sincérité avec laquelle le développeur Kitfox Games entre dans Boyfriend Dungeon est contagieuse. Il serait autrement facile de considérer le jeu comme une blague, un concept qui est farfelu juste pour être farfelu. Je veux dire, c’est un simulateur de rencontres dans lequel vous sortez avec des personnes qui peuvent se transformer en armes, qui peuvent ensuite être utilisées pour combattre dans des donjons monstrueux. Mais c’est un concept qui est exécuté sérieusement, avec attention et soin fondant le monde autrement invraisemblable. C’était facile de faire avec. Alors oui, le jeu consiste à sortir avec des personnes que vous utiliserez également comme armes pour combattre vos insécurités. Qu’en est-il ?

Boyfriend Dungeon commence avec le déplacement du personnage du joueur dans une charmante ville balnéaire appelée Verona Beach, après une courte étape de personnalisation où les pronoms, l’apparence et le nom sont tous ajustables. L’histoire est la suivante : vous êtes une personne sans expérience de rencontres. Passer l’été à Verona Beach, avec votre cousin marieur Jesse, c’est apprendre à aimer. Jesse vous organise le premier rendez-vous et les choses en découlent avant le début des combats de monstres. Dans le dunj – abréviation de donjon – c’est là que vous apprenez qu’il y a des gens à Verona Beach qui peuvent se transformer en armes. Et il se trouve que vous êtes ouvert à les manier.

Les rencontres se mêlent aux séances dans le dunj, qui est aussi un lieu où l’on peut rencontrer de nouvelles personnes. Vous sortez dans des endroits autour de la plage de Vérone et complétez ces dates par des séances dans le dunj. Emmener des gens (des armes!) Dans le dunj signifie niveler un classement d’amour, qui est essentiellement un classement de puissance – c’est ainsi que vous gagnez de nouvelles capacités et augmentez vos statistiques.

Mais pour y arriver, vous devez sortir ensemble. Les rencontres se déroulent dans un style visuel roman, avec des interactions se déroulant dans des choix de conversation en temps réel. Entre le dunj et les dates, vous construisez également ces relations à travers des conversations textuelles. Il existe sept options de romance différentes et donc sept armes différentes qui peuvent être utilisées pour vous frayer un chemin à travers les deux donjons de Boyfriend Dungeon.

Le concept initial, combinant rencontres et exploration de donjons, m’a semblé naturel : j’ai pu faire connaissance avec les gens autour de moi et déterminer quelle arme convenait le mieux à mon style de jeu. Cela a fonctionné comme une conceptualisation de la datation. Équilibrer les dates, les SMS et l’intimité tout au long du jeu était confortable et jamais écrasant.

Le récit principal de Boyfriend Dungeon a récemment apporté au développeur Kitfox une série de discours. L’un des premiers rendez-vous que vous aurez est avec un gars nommé Eric, un propriétaire de magasin condescendant qui se tourne rapidement vers la manipulation émotionnelle et le harcèlement criminel. La controverse autour d’Eric porte sur la question de savoir si l’avertissement de contenu de Kitfox était suffisamment fort et si les joueurs auraient dû pouvoir se retirer des interactions avec lui. Kitfox a depuis mis à jour son avertissement de contenu

au début du jeu pour mieux décrire ces interactions – mais Eric reste une partie intégrante de l’histoire. Et pour cause : Boyfriend Dungeon est un jeu loufoque, sexy et aussi sérieux. Cela englobe beaucoup de bonnes choses à propos des rencontres, mais aussi certaines réalités malheureuses. Les interactions avec Eric dans Boyfriend Dungeon sont vraiment inconfortables. Mais ils sont représentés d’une manière qui ne le laisse pas se tirer d’affaire pour ses comportements. Cela dit, il est bon que Kitfox ait mis à jour le jeu avec un avertissement de contenu plus descriptif, car le récit aborde des thèmes traumatisants.

L’histoire de Boyfriend Dungeon aborde également les thèmes de la peur, comme la peur du changement ou de l’intimité. Les donjons, en particulier, sont thématiques autour de ces peurs, avec des monstres prenant vie en tant que représentations de chacun. (Par peur du changement, le dunj du centre commercial, vous combattrez la vieille technologie stylisée ; dans le club, représentant la peur de l’intimité, vous combattez les cocktails et les lèvres.) Chacune des personnes avec qui vous pouvez sortir a ses propres histoires et thèmes qui touchent à des angoisses bien réelles, dont chacune est traitée avec soin. Kitfox envoie un message très sincère sur le fait de surmonter ces peurs et, en fin de compte, d’utiliser ces progrès pour anéantir absolument Eric.

Cela a fonctionné pour moi en raison du sérieux et du soin avec lesquels Kitfox raconte cette histoire queer puissante. Ce n’est pas toujours agréable à vivre, mais c’est une histoire qui m’a laissé satisfait du résultat.

Là où Boyfriend Dungeon trébuche, cependant, c’est dans la rapidité avec laquelle l’histoire avance à travers les deux donjons et la datation tout au long. Mon personnage est passé de maladroit et incertain à un flirt expert en un rien de temps. J’avais l’impression que je pouvais instantanément courtiser des rendez-vous à gauche et à droite, tout le monde réclamant de sortir avec moi. Cela fait peut-être partie du fantasme, mais le système a rendu si facile l’accélération des rencontres qu’une grande partie de cela semblait superficielle. Tout cela m’a semblé aggravé par la rapidité avec laquelle j’ai également pu traverser les deux donjons. C’était satisfaisant sur le moment de me frayer un chemin à travers les niveaux, mais chacun des grands combats allait et venait sans trop de difficulté. Un meilleur rythme, je pense, aurait aidé à faire de la place pour des relations plus profondes avec chacune des options de romance de Boyfriend Dungeon, car ce qui est proposé est convaincant. En plus, plus de donjons !

Malgré ces problèmes, j’ai aimé la majorité de Boyfriend Dungeon; Je me suis laissé emporter par le fantasme de tout cela, terminant le jeu en un peu plus d’une seule session. Je ne voulais tout simplement pas laisser tomber le jeu parce que je voulais en savoir plus sur les gens du monde (et le chat – oui, vous pouvez vous lier d’amitié et vous battre avec un chat, mais pas vraiment tomber amoureux). Ce serait si facile de créer un concept comme celui-ci qui se perd dans un sens de l’ironie, pour que tout cela ressemble à une grosse blague. Mais les développeurs de Kitfox ont approché Boyfriend Dungeon avec une telle croyance sincère dans l’histoire, et c’est finalement ce qui m’est resté après avoir terminé le jeu.

Boyfriend Dungeon est sorti le 11 août sur Nintendo Switch, Windows PC, Xbox One et Xbox Series X. Le jeu a été testé sur Nintendo Switch à l’aide d’un code de téléchargement préliminaire fourni par Kitfox Games. Report Door a des partenariats d’affiliation. Ceux-ci n’influencent pas le contenu éditorial, bien que Report Door puisse gagner des commissions pour les produits achetés via des liens d’affiliation. Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur la politique d’éthique de Report Door ici.