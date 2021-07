Kits de test ADN pour l’ascendance : comment ils fonctionnent et comment choisir celui qui vous convient

Qui êtes vous? D’où viens-tu? La façon dont nous nous identifions est au cœur de ce que signifie être humain, et la possibilité d’obtenir des réponses faciles, rapides et abordables à ces questions a incité le marché des tests génétiques à valoir près d’un milliard de dollars par an.

Les meilleurs kits de test ADN vous donnent des rapports détaillés et personnalisés sur… quoi, exactement ? D’où venaient vos ancêtres ? En fait non. Ils vous disent d’où vient votre ADN aujourd’hui, ce qui peut vous aider à rechercher votre ascendance génétique et votre origine ethnique, mais ils ne fournissent certainement pas la solution miracle que vous pourriez penser. Voici comment fonctionnent les tests ADN, leurs avantages et leurs inconvénients, et comment choisir celui qui vous convient.

Que sont l’ADN, les gènes et les chromosomes ?

L’acide désoxyribonucléique (ADN) est deux longues molécules qui portent des instructions génétiques pour que les cellules fonctionnent et se reproduisent. L’ADN est dans tous les êtres vivants. Il est disposé en « double hélice » de deux brins qui s’enroulent l’un autour de l’autre. Des sections de ces brins sont appelées gènes, qui déterminent des caractéristiques particulières. L’ADN existe dans le noyau de chaque cellule sous forme de chromosomes. Il y a 46 chromosomes dans chaque cellule, 23 de chaque parent.

Cependant, la manière exacte dont l’ADN est hérité est aléatoire. Les membres d’une même famille – même des frères jumeaux – peuvent hériter de différents segments d’ADN de leurs parents. Les cousins ​​partagent un peu d’ADN et si vous vous inscrivez au service de correspondance de cousins ​​d’une société de tests ADN, vous pouvez voir vos correspondances génétiques s’afficher. Obtenez des cousins ​​​​au troisième degré et l’ADN ne sert pas à grand-chose. Remontez plusieurs générations et vous pouvez partager zéro ADN avec certains de vos ancêtres.

Kits de test ADN et ce qu’ils vous disent

Les kits de test ADN collectent votre salive ou vos joues, que vous envoyez ensuite à un laboratoire, qui extrait votre ADN. Essentiellement, vous crachez dans un tube ou tamponnez chaque joue deux fois avec un coton-tige. Ce que vous obtenez en retour – par courrier ou plus probablement en ligne – sont des informations qui semblent montrer d’où viennent vos ancêtres. En bref, une ventilation de votre ascendance génétique ; ton ethnie.

Mais les kits de test ADN ne vous disent pas d’où viennent vos ancêtres. L’histoire humaine est l’histoire de la migration, donc essayer de placer vos ancêtres génétiques dans un lieu géographique est intrinsèquement problématique.

Alors, comment fonctionne le processus ? Des segments de votre génome sont croisés avec d’autres dans une base de données, attribuant vaguement différents morceaux de votre ADN à des emplacements géographiques. Les entreprises ont également tendance à utiliser des échantillons de référence de personnes qui ont quatre grands-parents dans cette région, et des échantillons d’ADN similaires provenant d’un endroit particulier sont regroupés. Cela aide à produire un lien probable avec un lieu sur de longues périodes, mais de nombreuses hypothèses sont émises. Vos résultats peuvent ne pas être uniques.

Les kits de test ADN nécessitent un prélèvement de joue ou un échantillon de salive, qui est ensuite envoyé à un laboratoire (Crédit image : Elizaveta Galitckaia / Shutterstock)

Néanmoins, vous recevrez des informations et des visuels sur les populations générales et les régions vers lesquelles votre ADN contient des liens. Par exemple, vous pourriez apprendre que vous êtes à 81 % européen, 9 % asiatique, mais dans ces données, on pourrait vous dire que vous êtes 41 % anglais et 40 % gallois, par exemple. Il s’agit d’estimations basées sur la taille des bases de données de l’entreprise, ainsi que sur les algorithmes et les techniques statistiques qu’elles utilisent.

On vous dira peut-être également que vous êtes lié à d’autres personnes spécifiques qui ont également effectué un test ADN avec cette entreprise, le produit le plus courant correspondant au cousinage.

Entreprises de kits de test ADN et pourquoi en utiliser plusieurs

Les principales sociétés de génétique du secteur comprennent AncestryDNA, LivingDNA, Family Tree, MyHeritage et 23andMe. Une fois que vous avez effectué un test et obtenu les résultats, vous pouvez généralement télécharger vos données ADN brutes vers une autre société de test pour tirer parti de leurs bases de données et algorithmes.

Les résultats des tests ADN deviennent plus précis à mesure que les bases de données se développent et que les logiciels s’améliorent (Crédit image: 23andme)

C’est parce que les résultats que vous obtiendrez varieront. Au fil du temps, les bases de données des différentes entreprises s’agrandissent et donc s’améliorent, avec l’ajout de données provenant de nouveaux emplacements, tandis que les populations de référence utilisées pour des régions particulières deviennent également plus grandes et plus fiables. Les algorithmes, les logiciels et l’IA s’améliorent également. C’est pourquoi les résultats que vous obtenez aujourd’hui avec un kit de test ADN sont beaucoup plus détaillés qu’ils ne l’étaient lorsqu’ils sont devenus disponibles il y a une décennie – et ils seront meilleurs à l’avenir.

Il convient également de savoir que, jusqu’à récemment, les sociétés de tests ADN ont mieux servi les personnes d’ascendance européenne, simplement parce qu’elles étaient les plus populaires en Amérique du Nord et en Europe.

Les trois types de tests ADN

Il existe trois tests différents pour la généalogie génétique, chacun révélant des données différentes sur votre ascendance :

Autosomique (atDNA) : c’est de loin le test ADN le plus courant et le plus utile pour l’ascendance et est souvent simplement appelé « chercheur de famille » ou simplement « votre ascendance ». Il peut donner à n’importe qui ses ancêtres jusqu’à environ sept générations en arrière et est utile pour l’appariement de cousins. Il est donc utilisé par toutes les sociétés de tests ADN comme offre par défaut.

Chromosome (ADN-y) : ce test utilise le chromosome Y, que l’on ne trouve que chez les hommes et qui se transmet par la lignée paternelle. Les mutations de l’ADN-y d’un homme peuvent le lier à une population génétique avec laquelle il partage un ancêtre commun.

Mitochondriale (ADNmt) : celui-ci retrace vos ancêtres maternels. Il peut être pris par n’importe qui. Les mutations de votre ADNmt peuvent vous lier à une population génétique avec laquelle vous partagez un ancêtre commun.

Choisir le bon kit de test ADN pour vous

De nombreux kits de test ADN offrent des lectures génétiques sur votre ascendance en tant que produit d’entrée de gamme au sein d’une offre plus large conçue pour vous aider à enquêter sur vos antécédents familiaux individuels. Il correspond également à votre ADN avec de nouveaux clients, il peut donc vous donner de nouvelles années après le premier prélèvement de joue que vous avez fait.

Voici les différences fondamentales entre les services les plus populaires – qui proposent tous des tests autosomiques par défaut – mais rendez-vous sur notre meilleur article sur les kits de test ADN pour plus de détails :

AncêtreADN: Utilise un test de salive et dispose d’une base de données de 20 millions – la plus grande de toutes – et donne accès à 30 milliards d’enregistrements généalogiques pour la recherche sur l’arbre généalogique.

ADN vivant: utilise un écouvillon de joue et a une base de données d’un million. Il prétend avoir des données de toute l’Afrique et promet donc de meilleurs résultats pour les Afro-Américains et les Africains européens. Il se spécialise également dans l’ascendance britannique.

ADN de l’arbre généalogique: utilise un écouvillon pour les joues et possède une base de données de 1,4 million, ce n’est donc pas le meilleur pour la correspondance entre cousins. Moyennant des frais supplémentaires, vous pouvez également faire référencer votre ADN avec ses bases de données yDNA et mtDNA.

ADN MyHeritage: utilise un écouvillon de joue et a une base de données de 4,5 millions. Il offre également un accès à 12 milliards d’enregistrements historiques et synchronise tout avec la recherche de votre arbre généalogique.

23etMoi: coûte 99 $, utilise un test de salive et possède une base de données de 12 millions – la deuxième plus grande. C’est donc bon pour la correspondance entre cousins, 23andMe offre également des résultats sur la santé.

Les kits de test ADN en valent-ils la peine ?

Les kits de test ADN ne sont pas une arnaque, mais vous devez connaître leurs limites et réaliser qu’ils sont en fait une retombée d’ambitions beaucoup plus larges. Par exemple, les chercheurs utilisent des résultats de tests ADN anonymisés pour créer des cartes des schémas de migration humaine, mais aussi pour développer des soins de santé personnalisés et basés sur la population, en partie en identifiant les personnes à risque de maladies génétiques. Pour la modélisation génétique des populations, la croissance des kits de test ADN est une excellente nouvelle.

Cependant, ce que les kits de test ADN ne font pas, c’est de donner des informations simples, rapides et fiables à 100% sur l’origine des ancêtres d’un individu spécifique. Donc, si vous faites des recherches sur votre arbre généalogique, procurez-vous certainement un kit de test ADN et intégrez les résultats à vos propres recherches. Mais si vous recherchez seulement un sentiment d’identité rapide basé sur l’ADN – la confirmation de votre propre héritage unique et de vos racines ancestrales – les kits de test ADN ne vous donneront pas assez de précision pour cela.

