Kitty Ca$h s’associe à Kiana Ledé pour un nouveau single bilingue “Just Fine”

La productrice et DJ Kitty Ca$h a recruté la chanteuse R&B Kiana Ledé pour son dernier single bilingue « Just Fine », maintenant disponible via LVRN Records et Interscope Records. La chanson douce rebondit entre l’espagnol et l’anglais avec des instruments de style flamenco et une production douce et jazzy.

“J’ai toujours voulu voir la croissance de mon talent artistique et en tant que DJ, j’ai l’impression qu’il y a une progression naturelle vers le désir de créer vos propres disques”, a expliqué Kitty Ca$h dans un communiqué. « J’ai pu jouer tellement de disques que j’aime à travers le monde et je voulais ressentir le même sentiment avec ma musique. J’ai adoré travailler avec Kiana, j’ai été fan de son travail et elle est tellement talentueuse. Je suis donc tellement reconnaissante qu’elle ait tenté sa chance avec moi et qu’elle ait voulu donner vie à cela. Être ensemble en studio et vivre la magie en temps réel était surréaliste. »

“Quand j’ai entendu cette chanson pour la première fois, j’étais tellement excitée que Kitty Ca$h m’ait demandé d’y participer parce que ce serait la première fois que je chantais en espagnol”, a déclaré Kiana Ledé. “Je suis mexicaine mais je n’ai jamais appris l’espagnol, alors j’aime que Kitty Ca$h m’ait donné une chance de me connecter davantage avec ma culture sur cette chanson.”

« Le single « Just Fine » parle de cet amour rassurant. L’amour auquel vous ne pouvez pas arrêter de céder. L’amour qui arrête le temps et le monde qui vous entoure et fait que tout va bien », a poursuivi Kitty Ca$h. « J’espère que cette chanson évoque une ambiance de liberté sans effort et vous amène à vous sentir bien. Que vous soyez à la maison avec la famille ou avec les filles, je voulais faire un disque dont vous pourriez garder des souvenirs et danser !

« Just Fine » marque la première collaboration entre Kitty Ca$h et Ledé, qui vient de partager le single «Votre meilleur ami» avec Kehlani.

Achetez ou diffusez « Just Fine ».