Rockers vétérans KIX ont annulé deux spectacles en raison d’un membre du groupe qui a contracté COVID-19.

Le groupe a publié la déclaration suivante à ce sujet : “KIX annule les dates de live suivantes en raison du test COVID-19 positif d’un membre du groupe, malgré sa vaccination.

* Vendredi 10 septembre au Rocktember Music Fest à Hinckley, MN



* Samedi 11 septembre au Arcada Theatre à St. Charles, IL

« Les futurs spectacles au-delà de ces deux-là ne sont pas affectés. Nous serons là !

“KIXLe retour sur scène de cette année a été accueilli avec beaucoup de fanfare et d’encouragement, parmi des signes prometteurs pour le paysage actuel des tournées. Cependant, la flambée de la pandémie de COVID-19 continue de faire des ravages sur l’industrie de la musique live déjà en difficulté, et KIX les fans sont les dernières victimes.

“KIX est très déçu mais reste attaché à la sécurité des autres voyageurs, des fans, des autres groupes et de l’équipage. Le groupe avait hâte de revenir dans ces grandes salles et de retrouver leurs fans enthousiastes, et promet un retour dès que possible.”

Les experts ont répété à plusieurs reprises qu’un vaccin COVID-19 est l’outil le plus important pour prévenir les infections et protéger contre les maladies modérées et graves. Certaines variantes, telles que delta, peuvent être plus susceptibles de provoquer des infections à percée, mais les vaccinations ont montré une protection contre les maladies symptomatiques causées par delta. Les personnes non vaccinées sont plus susceptibles d’être hospitalisées ou de mourir du COVID-19 que les personnes entièrement vaccinées. Aux États-Unis, 97 % des hospitalisations au cours des trois derniers mois, depuis l’arrivée de delta, concernent des personnes non vaccinées. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des personnes décédées du COVID-19 au cours des trois derniers mois n’étaient pas vaccinées.

Les masques réduisent le risque qu’une personne infectée propage le virus et offrent une certaine protection au porteur contre l’infection. Une nouvelle étude a révélé qu’un port accru de masques entraînait une réduction significative du pourcentage de personnes atteintes de COVID-19, sur la base de la déclaration des symptômes et des tests d’anticorps SARS-CoV-2. Les chercheurs ont testé à la fois des masques en tissu et des masques chirurgicaux et ont trouvé des preuves particulièrement solides que les masques chirurgicaux sont efficaces pour prévenir le COVID-19.



