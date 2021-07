Kix Frontman pense que le groupe fera un autre album studio

Dans une nouvelle interview avec Waste Some Time With Jason Green, KIX leader Steve Whiteman a été demandé si le groupe sortira un jour un album de suivi de 2014 “Rock Your Face Off”. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je pense que oui. Pour l’instant, c’est l’aspect commercial que vous devez examiner, car pour avoir [producer] Taylor Rhodes impliqué, ses honoraires sont assez élevés, et nous ne nous attendons pas à ce qu’il le fasse pour rien, vous devez donc le peser. Je veux dire, nous pouvons enregistrer pour relativement rien, mais ayant Brian [Forsythe, guitar] venir de Nashville et payer Taylor Rhodes, c’est, comme, pouvons-nous récupérer l’argent ? Parce qu’il ne s’agit pas de gagner de l’argent ; il s’agit de ne pas perdre d’argent. Donc je suppose que tout cela devrait être réglé. Et si nous pouvons le faire et nous sentir suffisamment confiants pour que les gens achètent ce foutu truc, nous aimerions offrir de la nouvelle musique aux fans, mais ça doit aussi faire de bonnes affaires.”

KIX a été fondée en 1977 et a sorti son premier album éponyme sur Records de l’Atlantique il y a près de 40 ans. Leur percée est venue avec les années 1988 “Faites sauter mon fusible”, qui s’est vendu à près d’un million d’exemplaires, grâce à “Ne fermez pas les yeux”. Le groupe a continué à surfer sur la vague hard-rock jusqu’en 1995, quand KIX a fait une pause. Près de 10 ans plus tard, KIX réunis et ont commencé à faire des tournées régionales. Une performance en 2008 au Rocklahoma festival a conduit à plus de concerts et à la sortie d’un DVD/CD live intitulé “Vivre à Baltimore” en 2012.

En 2014, KIX a sorti son septième album complet, “Rock Your Face Off” (Disques forts et fiers), le premier effort en studio du groupe depuis 1995 “Show-business”.

KIX guitariste Ronnie Younkins est actuellement incapable de tourner avec le groupe car il a été placé en résidence surveillée après avoir eu à plusieurs reprises des ennuis avec la police. Il est temporairement remplacé par Bob Paré, un musicien accompli qui a étudié au Music Institute de Los Angeles et a enseigné la théorie musicale et la guitare dans plusieurs institutions, dont le Western Maryland College et le Maryland Institute of Music.



