Kix Frontman sur la bataille Covid 19 de son groupe: « Nous avons été vaccinés, donc c’était très doux pour nous tous »

KIX leader Steve Whiteman a parlé à « Le podcast de Chuck Shute » sur le retour du groupe sur scène pendant la pandémie. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « KIX était occupé comme l’enfer à la fin du mois de mai. Nous avons travaillé de mai, juin, juillet, août, je veux dire, presque tous les week-ends – deux, trois spectacles par semaine – juste pour compenser tous les spectacles que nous avons manqués à cause de COVID. Et puis nous avons eu COVID, et nous avons dû le fermer pendant environ un mois. Nous avons raté huit autres spectacles.

« C’était bizarre, parce que je l’ai eu… Et nous avons été vaccinés, donc personne n’était vraiment en danger ; c’était très doux pour nous tous », a-t-il poursuivi. « Mais je l’aurais une semaine, alors marque [Schenker, bass] le trouverait la semaine prochaine, alors Bob Paré [guitar] j’ai compris. Cela s’est étendu au point où nous avons dû prendre tout le mois de congé et perdre beaucoup de spectacles. »

Selon Blanc, KIX a décidé d’annuler un mois de concerts parce que « nous ne voulions pas infecter d’autres personnes. Si vous l’avez, vous ne [wanna] infecter les gens, alors nous avons suivi les protocoles et nous nous sommes tous mis en quarantaine. On ne volerait pas avec, on n’irait pas aux concerts, parce que tu es entouré de tout un tas de gens. Même s’ils ne sont pas dans votre groupe, ils sont toujours autour de vous tout le temps. Et nous ne voulions pas infecter d’autres personnes, alors nous avons décidé de le fermer jusqu’à ce que tout le monde puisse trouver un test négatif. »

En ce qui concerne les symptômes qu’il avait alors qu’il luttait contre COVID-19, Steve a déclaré: « Pour moi, je pensais que j’avais un petit rhume. Je devais essentiellement me racler la gorge quelques fois par jour. J’avais un léger mal de tête et j’ai perdu le goût et l’odorat pendant environ une semaine et un demi. »

Blanc a poursuivi en disant qu’il avait reçu son deuxième vaccin COVID-19 en mars et qu’il avait contracté la maladie en septembre. « [That’s] à peu près six mois, ce qui correspond à peu près au moment où ils vous disent que vous avez besoin d’un rappel », a-t-il déclaré. n’a pas duré. »

Le mois dernier, Blanc Raconté Adika en direct ! qui aimerait voir le plus de personnes possible se faire vacciner contre le COVID-19 : « Nous sommes tous vaccinés [in the band], et je le prêche. « Nous pouvons être ici ce soir car il y a un vaccin, et j’encourage vraiment tout le monde à le prendre. » Et j’ai vu des gens sortir et vouloir récupérer leur argent parce que je dis aux gens que je pense qu’il est vraiment important que nous soyons tous vaccinés. Et les gens qui en sont offensés, ce sont juste des gens qui ne le feront pas. Et ce sont eux [who are] tout retenir.

« Nous gardons nos distances », a-t-il poursuivi. « Nous ne ferons plus de rendez-vous. Nous gardons nos distances dans les coulisses. En voyage, il faut monter dans un avion, il faut porter un masque, mais je ne suis pas si inquiet parce que je suis vacciné Et si je l’obtiens, je ne pense pas que ce sera si grave. »

Blanc sorti un album solo, « De rien », en juillet. Le LP de 12 chansons a été coproduit par Blanc avec ses fidèles collaborateurs Brad Divens, Jimmy Chalfant et Bob Paré; il a été enregistré et mixé par Divens à Fixintogetmixin Studio.

KIX a été fondée en 1977 et a sorti son premier album éponyme sur Records de l’Atlantique il y a près de 40 ans. Leur percée est venue avec les années 1988 « Faites sauter mon fusible », qui s’est vendu à près d’un million d’exemplaires, grâce à « Ne fermez pas les yeux ». Le groupe a continué à surfer sur la vague hard-rock jusqu’en 1995, quand KIX a fait une pause. Près de 10 ans plus tard, KIX réunis et ont commencé à faire des tournées régionales. Une performance en 2008 au Rocklahoma festival a conduit à plus de concerts et à la sortie d’un DVD/CD live intitulé « Vivre à Baltimore » en 2012.

En 2014, KIX a sorti son septième album complet, « Rock Your Face Off » (Disques forts et fiers), le premier effort en studio du groupe depuis 1995 « Show-business ».

Crédit photo: Mark Weiss