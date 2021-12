Kiyosaki, auteur de Rich Dad Poor Dad, prédit la dépression économique et qu’avec elle Bitcoin tombera également

Pour Éditeur quotidienBitcoin L’influenceur Robert Kiyosaki insiste sur le fait que la grande dépression approche : mais cette fois il prédit que l’or, l’argent, le Bitcoin et l’immobilier s’effondreront également. Vous pensez qu’il sera temps d’acheter.

***

Tout au long de la pandémie, l’influenceur financier Robert Kiyosaki, auteur du best-seller Rich Dad Poor Dad, a été un alarmiste à propos de l’économie mondiale, mais a toujours eu sa part d’espoir lorsqu’il s’agissait d’investir dans l’or, l’argent et l’or. Bitcoin

Mais au cours des deux derniers mois, il semble changer de position et il ne pense pas que les métaux et la cryptographie soient des valeurs refuges pour le moment, c’est-à-dire qu’il pense que leurs prix continueront de baisser. Dans un tweet récent, la position est poussée à l’extrême.

Ceci dit :

FED & Biden poussent la FAUX INFLATION. L’effondrement et la dépression arrivent. L’or, l’argent, le Bitcoin et l’immobilier vont également s’effondrer. Prêt à acheter plus d’or, d’argent, de Bitcoin, de biens immobiliers après le crash. Il est temps de s’enrichir après de faux échecs d’inflation. Savoir. Prends soins de-VOUS.

FED & Biden poussent la FAUSSE INFLATION. Crash et dépression à venir. L’or, l’argent, le Bitcoin, l’immobilier vont également s’effondrer. Prêt à acheter plus d’or, d’argent, de Bitcoin, de biens immobiliers après le crash. Il est temps de s’enrichir après le faux effondrement de l’inflation. Savoir. Prends soin. – therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) 9 décembre 2021

Mais, comme on le voit dans la dernière partie du tweet, il pense qu’il faut attendre un effondrement encore plus important pour acheter du Bitcoin, de l’or, de l’argent et de l’immobilier. Donc, selon lui, vous devez attendre cette baisse, attendre et ensuite vous enrichir avec les bénéfices qui viendront après que la crypto et les autres actifs commencent à augmenter.

Il avait déjà exprimé la même position en octobre, lorsqu’il avait déclaré qu’il achèterait plus de BTC lorsque son prix baisserait encore.

Avertissements répétés

Il convient de noter que Kiyosaki n’a pas toujours raison avec certains de ses conseils. Par exemple, en octobre, il a écrit que Bitcoin chuterait fortement, mais peu de temps après son tweet, la principale crypto-monnaie a atteint le prix le plus élevé de son histoire : plus de 68 000 $.

Il convient de rappeler que l’auteur a également fait une prédiction la semaine dernière sur l’administration Biden. « Biden démissionnera bientôt », a-t-il prédit. « Kamala [Harris] il deviendra dans [la] première femme présidente. C’était le plan depuis le début. Trump a ruiné l’ascension d’Hillary après Obama. »

Il a aussi tweeté très directement (et assez violent d’ailleurs) :

Jordan Peterson dit : « Si vous pensez que les hommes durs sont dangereux, attendez de voir de quoi les hommes faibles sont capables. » Fourth Turning dit que « les dirigeants faibles mènent à la guerre ». Biden est le leader le plus faible de l’histoire. Achetez de l’or, de l’argent, du Bitcoin et des balles. Préparez-vous pour la guerre. Savoir. Prends soins de-VOUS.

Jordan Peterson dit : « Si vous pensez que les hommes durs sont dangereux, attendez de voir de quoi les hommes faibles sont capables. » Quatrième tournant dit que « les dirigeants faibles mènent à la guerre ». Biden est le leader le plus faible de l’histoire. Achetez de l’or, de l’argent, du Bitcoin et des balles. Préparer à la guerre. Savoir. Prends soin. – therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) 11 décembre 2021

Aussi, à plusieurs reprises cette année, il a mis en garde à plusieurs reprises contre la grande dépression qu’il prédit comme la plus importante de l’histoire du monde. Bien qu’elle soit toujours très alarmiste, en réalité l’inflation frappe déjà de nombreux pays de manière inquiétante.

Sources : Twitter, Bitcoin.com, archives

Version de Bitcoin quotidien

Image de Unsplash