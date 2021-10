Kiyosaki veut acheter plus de Bitcoin quand il redescendra

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Robert Kiyosaki, l’auteur du best-seller Rich Dad Poor Dad, dit qu’il voit un avenir « très brillant » pour Bitcoin.

L’investisseur Robert Kiyosaki, auteur du best-seller en finances personnelles Rich Dad Poor Dad, qui a constamment parlé des crypto-monnaies et de l’or comme moyens de se protéger contre l’inflation, a maintenant déclaré qu’il espère acheter du Bitcoin lorsque son prix baissera à nouveau.

Comme il se lit, il a également prédit un avenir très brillant pour Bitcoin. Même s’il semble toujours un peu prudent.

Il convient de noter que sa nouvelle position diffère beaucoup de celle qu’il a donnée fin septembre, lorsqu’il a assuré que ce mois-ci il y aurait un tel effondrement économique qu’il affecterait même le prix du Bitcoin, qu’il imaginait être en panne. Cependant, comme nous le voyons, cela n’a pas été le cas, jusqu’à présent ce mois-ci, Bitcoin a augmenté de 30%, selon les données de CriptoMercados.

Kiyosaki a également republié vendredi dernier ses raisons d’investir dans BTC. La vérité est que c’est quelque chose de très similaire à ce qu’il a dit à plusieurs reprises :

Sa déclaration fait écho à d’autres de ses commentaires. Par exemple, en août, il a déclaré que la principale raison pour laquelle il avait investi dans le Bitcoin, l’or et l’argent était « parce que je ne fais pas confiance à nos dirigeants, à la Fed, au Trésor ou à la bourse ». C’est la même chose que vous avez répété maintes et maintes fois pendant la pandémie. En mai 2020, dans le feu de l’effervescence du COVID-19, il a exprimé son désaccord avec l’impression débordée de dollars de relance aux États-Unis :

Alors que la Fed imprime des milliards de faux dollars, le Bitcoin, l’or et l’argent deviennent plus durs, plus forts et plus réels.