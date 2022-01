KJ Apa révèle que sa petite amie est hospitalisée le jour du Nouvel An

La star de Riverdale, KJ Apa, a passé le jour de l’An à l’hôpital avec sa petite amie, le mannequin Clara Berry. Apa, 24 ans, a partagé une photo du couple dans un hôpital, avec Berry, 27 ans, au lit. Berry et Apa ont accueilli leur premier enfant ensemble en septembre, alors Apa a plaisanté en disant qu’ils n’étaient pas à l’hôpital pour avoir un autre bébé.

« Bonne année. Nous sommes de retour à l’hôpital », a écrit Apa en légende de la photo. Il n’a pas partagé de détails sur l’hospitalisation de Berry, mais la situation n’a pas fait perdre à Apa son sens de l’humour. « Non, nous n’aurons pas d’autre bébé », a-t-il commenté, avant d’ajouter plus tard, « Pour le moment. » Berry n’a pas commenté la situation sur sa propre page Instagram.

De nombreux fans d’Apa ont inondé le message de leurs vœux. « J’espère que tout va bien », a écrit une personne. « J’espère que tout va bien KJ. Je vous garde, vous et votre famille, dans mes pensées et mes prières ce soir », a écrit un autre fan. « J’espère que tout va bien et que Clara se sent beaucoup mieux », a commenté un autre.

Apa et Berry ont accueilli leur premier enfant ensemble le 23 septembre. Berry a annoncé la nouvelle en partageant une photo de la petite main de leur fils tenant son index. « Sasha Vai Keneti Apa, né le 23 septembre. C’est une perfection parfaite », écrivait Berry à l’époque. « Je suis le plus chanceux d’avoir maintenant deux hommes de ma vie, remplissant mon cœur de ce vaste amour cosmique gigantesque. »

Depuis lors, Apa a posté plusieurs vidéos amusantes avec son fils et sur la paternité. En octobre, il a posté une vidéo hilarante de lui-même en train de verser du lait maternel dans un biberon pour Sasha. « Ma femme est une machine à lait et j’adore ça », a-t-il écrit en plaisantant dans la légende. « Heureux de nourrir ma famille », a écrit Berry. Apa et Berry ont été liés en août 2020, après qu’Apa a partagé plusieurs photos de Berry pendant des vacances.

Apa est un musicien et acteur né en Nouvelle-Zélande qui est devenu célèbre dans le feuilleton Shortland Street. En 2017, il a joué le rôle d’Archie Andrews dans Riverdale, qui en est maintenant à sa sixième saison sur The CW. Apa a également joué dans les films A Dog’s Purpose, The Hate U Give, I Still Believe et Dead Reckoning. L’année dernière, il a sorti l’album Clocks.