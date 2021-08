KK Downing décide d’appeler son nouveau groupe Kk’s Priest : “Je ne peux pas laisser toutes ces décennies être balayées”

Dans une toute nouvelle interview avec le “Rock ‘N Talk Show”, fondateur JUDAS PRIEST guitariste KK Downing a encore une fois expliqué sa décision d’appeler son nouveau groupe LE PRÊTRE DE KK, un clin d’œil évident à son ancien groupe. Le sien est rejoint LE PRÊTRE DE KK par l’ancien JUDAS PRIEST chanteur Tim “Éventreur” Owens, guitariste AJ Mills (HOSTILE), bassiste Tony Newton (VAUDOU SIX) et batteur Sean Elg (Cavaliers-morts, CAGE).

Lorsqu’on lui a demandé comment il avait conçu le LE PRÊTRE DE KK Nom, Abattre dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « On a beaucoup avancé avec ça. Mais pour moi, vraiment, je me considère comme un PRÊTRE depuis 1969. J’étais désespéré d’être dans le groupe JUDAS PRIEST qui existait avant ; J’ai même auditionné pour le groupe et je n’ai pas obtenu le poste. Mais je suis resté là-dedans. Je pensais, ‘Je suis déterminé à être dans ce [band]. J’ai besoin d’être dans JUDAS PRIEST.’ Et j’ai parcouru sur cette route et ce voyage, l’évolution de la musique telle que nous la connaissons aujourd’hui. Je suis tellement fier d’avoir été non seulement un témoin, mais de faire partie de cette évolution. Et donc quand cela s’est produit, après toutes ces décennies, il est impossible d’avoir juste un point de coupure et de recommencer et d’appeler le groupe LES TORNADES VOLANTES ou quelque chose d’obscur. Cela ne fonctionne tout simplement pas. Je ne peux pas simplement laisser l’héritage et mon héritage et toutes ces décennies être jetés dans la casserole. Je ne veux pas tout jeter. Je veux m’en réjouir et apporter un peu de toute cette magie et cette nostalgie dans le présent et dans l’avenir avec nous. Et donc je ne pouvais pas vraiment laisser tomber. Les gars qui jouent dans JUDAS PRIEST maintenant, je ne les ai même pas rencontrés. Et s’ils peuvent être un PRÊTRE, eh bien, je peux certainement être un PRÊTRE également.”

Abattre a également discuté de la setlist projetée pour le LE PRÊTRE DE KK spectacles et si les fans peuvent s’attendre à entendre des chansons de son ancien groupe jouées en direct. Il a dit: “Oui, absolument. Parce que nous avons cet héritage là-bas. Évidemment, quand Éventreur était dans le groupe, nous avons fait des trucs super et des tournées fantastiques. Nous avons fait beaucoup de spectacles. Nous avons cette partie de PRÊTRE à tirer de. Et des trucs d’archives que j’ai toujours voulu faire. Quand on a fait le show à Wolverhampton [England in November 2019] avec Éventreur, nous avons fait des chansons comme ‘Avant l’aube’ et ‘Prendre le monde’, que je n’avais jamais joué dans ma carrière. Et donc c’était un vrai régal de faire ça. Nous avons donc des choses comme ça que nous pouvons aller de l’avant et faire aussi bien. Les [Binks, former PRIEST drummer, who was in the initial incarnation of KK’S PRIEST] va intervenir et être un invité spécial avec nous. Je lui ai parlé hier. Il n’était tout simplement pas capable de jouer six ou sept heures par jour en studio, mais il peut jouer quelques chansons. Et ça va être génial. Et je pense que si quelqu’un veut devenir un invité spécial avec nous, car il s’agit de se réjouir de cette merveilleuse musique qui a été créée et à laquelle nous avons participé. Et faisons la fête avec. Montons là-haut et jouons simplement de superbes concerts avec une sélection de superbes chansons.”

LE PRÊTRE DE KKle premier album de, “Sermons du pécheur”, sortira le 1er octobre via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1. Le premier single du LP, “Éclair de l’enfer”, est sorti en mai. La chanson titre a suivi en juin.

Abattre la gauche PRÊTRE en 2011 au milieu d’allégations de conflit de bande, de gestion de mauvaise qualité et de baisse de la qualité de la performance. Il a été remplacé par Richie Faulkner, près de trois décennies son cadet.

En 2018, Abattre a révélé qu’il avait envoyé deux lettres de démission à ses camarades de groupe lorsqu’il avait décidé de démissionner JUDAS PRIEST. Le premier a été décrit comme “une note de sortie gracieuse, impliquant une retraite en douceur de la musique”, tandis que le second était “plus en colère, exposant toutes ses frustrations avec des parties spécifiques”.

Abattre a déclaré plus tard qu’il pensait que la deuxième lettre était “une raison principale” pour laquelle il n’avait pas été invité à rejoindre PRÊTRE après Glenn Tiptonla décision de se retirer des tournées.

Abattrel’autobiographie de, “Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest”, est sorti en septembre 2018 via Presse Da Capo.



