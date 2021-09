KK Downing déclare que “c’était la bonne décision” pour Judas Priest d’abandonner sa collaboration avec Stock, Aitken et Waterman

Dans une nouvelle interview avec Darren Paltrowitz, hôte de la “Paltrocast avec Darren Paltrowitz”, ancien JUDAS PRIEST guitariste KK Downing a parlé de la collaboration inédite du groupe avec VU, le trio anglais d’auteurs-compositeurs et de producteurs de disques composé de Mike Stock, Matt Aitken et Pete Waterman, bien connus pour leurs succès pop britanniques avec BANANARAMA, Rick Astley et Kylie Minogue.

Au début de 1988, JUDAS PRIEST et VU a passé quatre jours dans un studio à Paris, en France et a enregistré trois morceaux, une reprise de “Tu est mon univers” par LES STYLISTIQUES, et deux chansons écrites par VU (“Courir autour” et “Je reviendrai”). Les PRÊTRE les membres ont indiqué plus tard que les sessions n’étaient rien de plus qu’une expérience qui n’avait jamais été conçue pour voir le jour.

Demandé par Paltrowitz s’il était l’un des PRÊTRE les membres qui ont voté contre la diffusion du matériel, Abattre a déclaré: “C’était l’une de ces choses. Fondamentalement, notre manager était ami avec Pete Waterman; ils étaient amis depuis des années. Et je pense Pierre s’est envolé pour le Danemark lorsque nous enregistrions là-bas; Je pense que c’était le ‘Ram il vers le bas’ album, si je me souviens bien. Mais nous avons rencontré Pierre, et Pierre est un gars formidable. Toute l’équipe était très, très talentueuse. Et ils nous ont juste suggéré de prendre l’avion pour Paris et d’y passer quelques jours et de tracer quelques pistes, et c’est ce que nous avons fait. Et donc nous avons rencontré les gars. Leur préparation était absolument merveilleuse et ils nous ont rendu tout très facile. Et nous avons mis trois pistes.

“C’était essentiellement moi-même et Glenn [Tipton, PRIEST guitarist], Je pense, vraiment, que cela dit que nous ne devrions pas sortir les morceaux “, a-t-il expliqué. ” Autant nous les aimions et ils sonnaient bien – ils étaient tous très professionnels – ce n’était tout simplement pas bon pour nous. Et nous avons maintenu cette décision. Et aujourd’hui, je pense personnellement que c’était la bonne décision, c’est sûr. Mais personne – notre directeur ou Pierre ou Stocker et Aitken — aucun d’eux ne nous en a jamais rien dit. C’était notre décision, et ils étaient très cool avec ça. Et c’était tout. C’est juste passé. Alors, voilà.”

En 2015, un extrait de PRÊTREla version de “Tu est mon univers” fait surface sur Youtube. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Concernant PRÊTREla couverture de “Tu est mon univers”, Tipton Raconté Guitare magazine dans une interview de 1989 : « Je ne sais pas s’il sortira un jour. Je peux vous dire que je suis presque sûr que ce ne sera jamais sur JUDAS PRIEST album.”

Abattre dit précédemment Guitare sur la collaboration du groupe avec VU: “Stocker, Aitken et Batelier sont des producteurs très populaires en Angleterre, produisant beaucoup de chansons à succès par des gens comme Rick Astley et BANANARAMA. Nous avons fait un petit travail avec eux pour des raisons expérimentales. C’était super de travailler avec eux car ce sont des producteurs très professionnels et très bons.’

Il a poursuivi: “Tout le monde est très naïf et pense que juste parce qu’ils produisent ces artistes à succès pop, c’est tout ce qu’ils peuvent faire. En fait, ils peuvent faire beaucoup plus que cela.”

Abattre a poursuivi en disant: “Nous avions un peu de temps libre et d’argent et nous nous sommes réunis et avons passé de longues heures de tennis de table. Et nous avons fait quelques chansons. Nous [also] fait “Johnny B Goode”. On nous a demandé de faire éventuellement ‘Téméraire’ pour l’original “Top Gun”, que nous avons raté parce que nous ne voulions rien retirer du ‘Turbo’ album. Nous avons pensé que ce serait une bonne occasion d’entrer et de faire des trucs pour les futurs films. C’était purement expérimental et amusant.”

Chanteur Rob Halford dit au Poste de New York qu’il « adorerait libérer [the songs], mais il y a un consensus différent au sein du groupe. Notre interprétation de ‘Tu est mon univers’ est juste magnifique. C’est une ballade mégarock des années 80, avec de gros tambours, de grosses voix, des cordes rapides. Les gens sont beaucoup plus ouverts d’esprit maintenant, alors qu’à l’époque, cela aurait pu créer un peu de recul, peut-être même nuire à notre réputation.”

“Nous avons signé un morceau de papier qui dit que lorsque nous serons tous morts, ils peuvent les libérer”, Halford plaisanté à Le Verseau. “Personnellement, j’adore ces chansons. Elles sont géniales. Nous n’avons jamais eu peur de tout essayer. Parfois ça marche, et parfois ça ne marche pas. , si ça a du sens. A la manière de l’aventure d’aller à Paris pendant trois jours. … J’en suis totalement responsable car je viens de dire à Glenn un jour, ‘Que pensez-vous de cet accord ?’ ‘Faisons le.’ Nous ne nous sommes jamais fermés. Même les choses les plus ridicules sont parfois ridicules, mais vous ne le savez pas tant que vous n’avez pas fait l’exercice. C’est ce que nous avons fait. Nous y sommes allés et nous nous sommes éclatés.”

Tipton Raconté Super canal 88 en 1988 : « Nous sommes entrés [with Stock, Aitken and Waterman], on a fait quatre jours à Paris, on a eu quatre jours entre Noël et le retour en studio. C’était une chose mutuelle, une expérience juste pour voir ce qu’il en adviendrait. Nous ne recherchions pas des singles à succès ; nous avions de toute façon terminé notre album et il ne nous restait plus que des mixages à faire.”

Il a poursuivi: “Je pense que ce que beaucoup de gens ne réalisent pas à leur sujet, c’est qu’ils sont bien plus que des producteurs à succès. Je veux dire, Mike StockC’est un excellent guitariste et nous travaillons très bien ensemble.

“Les morceaux que nous avons créés étaient très intéressants. Je suppose qu’ils ne seront jamais sur un JUDAS PRIEST album, mais nous avons été beaucoup approchés récemment pour faire des bandes originales de films et tout, alors peut-être qu’ils seront utilisés pour ça. Qui sait? Mais étaient vraiment satisfaits d’eux. Nous n’avons jamais eu peur d’expérimenter, alors…”

Tipton a ajouté: “Ce que je pense que les gens pensaient, vous savez, c’était bizarre parce que nous avons été surpris du coup, presque comme un contrecoup. Les gens pensaient que ça allait être comme ‘JUDAS BANANARAMA PRÊTRE‘ ou quelque chose du genre, Dieu nous en préserve, nous ne devrions jamais faire ça – nous ne compromettrons pas le groupe en quoi que ce soit de cette nature. Mais il s’est avéré que nous avons une fantastique ballade heavy et nous avons deux très bons morceaux rock ; mais nous avons trop de matériel pour ‘Ram il vers le bas’…”

Halford ajouté dans une interview de 1988 avec Tele 5 Hard ‘N’ Heavy: “[The tracks are] mélangés et ils sont cachés dans un coffre-fort dans notre bureau à Londres, et un jour, à un moment donné, les gens les entendront – c’est juste le bon timing. Nous ne les avons pas mis ‘Ram il vers le bas’, parce que nous avions déjà écrit tout le matériel de toute façon, donc il n’y avait pas vraiment besoin de les inclure, mais je pense que beaucoup de gens étaient inquiets, vous savez. Ils pensent, ‘Oh mon Dieu, JUDAS PRIEST va sonner comme Rick Astley ou BANANARAMA!’ et nous disons : ‘Non ! Non! Non! Ça ne va pas être comme ça !’

“Nous ne mettrons jamais en péril notre carrière. Nous savons ce que JUDAS PRIEST signifie pour nous-mêmes et nous savons ce que JUDAS PRIEST signifie pour les fans du monde entier, donc nous ne nous compromettrons jamais – nous ne ferions jamais rien de moins que ce que les gens attendent de nous. Ce sont donc trois chansons très puissantes, vous savez, alors peut-être que vous les entendrez en 1990 ou en 2000, je ne sais pas. Nous aimerions que les gens les entendent, car je pense que les gens sont très curieux de savoir ce qui se passe et nous avons passé un moment fantastique avec eux…”