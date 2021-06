KK Downing dit que le deuxième album de Priest de Kk sera un effort plus collaboratif

Fondateur JUDAS PRIEST guitariste KK Downing a parlé à KNAC.COM de “Sermons du pécheur”, le premier album à venir de LE PRÊTRE DE KK, son nouveau groupe avec ex-JUDAS PRIEST chanteur Tim “Éventreur” Owens, avec le guitariste AJ Mills (HOSTILE), bassiste Tony Newton (VAUDOU SIX) et batteur Sean Elg (Cavaliers-morts, CAGE). Sur le thème de la naissance du projet, Abattre a déclaré: “Je pense que cela fait probablement au moins 18 mois depuis que je me suis assis pour la première fois et que j’ai pensé:” Je me demande si je peux écrire un disque. Et ça m’est venu si vite. Donc, j’avais pratiquement toutes les chansons et le contenu et la direction et tout en quatre semaines. C’est donc à ce moment-là que j’ai vraiment commencé à appuyer sur des boutons et à tout mettre en mouvement. Je pense qu’il y avait une option. Si nous avions pu livrer le disque en, genre, six mois, alors nous aurions pu sortir et faire quelques concerts. Et c’est ce qui se passait à l’époque. Et nous avons eu des offres sur certains spectacles, mais la chose COVID a commencé à creuser, et tout s’est un peu arrêté. J’ai en quelque sorte retiré la pédale du métal un peu alors, et j’ai pensé: “D’accord, qu’est-ce qu’il y a vraiment bien, et j’aime ça, mais maintenant, avec le temps, la main-d’œuvre et l’argent, les choses pourraient toujours aller mieux. Je me suis donc offert le luxe de prendre du recul, de faire le point et de m’assurer que c’était aussi bon que possible, vraiment.”

On lui a demandé s’il avait collaboré avec d’autres personnes sur le matériel pour “Sermons du pécheur”, Abattre a déclaré: “Eh bien, à l’origine, je ne l’ai pas fait parce que nous étions éloignés les uns des autres, avec les restrictions de voyage. Mais pour commencer, ce n’était pas si mal, mais je ne savais pas ce que j’avais – ou n’avais pas – en moi. La dernière chose que vous voulez faire est de présenter de la musique qui n’est pas très bonne à d’autres musiciens, parce qu’ils sauraient faire la différence entre quelque chose d’assez bon et quelque chose de merdique. J’avais l’impression que la responsabilité m’incombait grandement. Ayant écrit tant de chansons auparavant, pendant tant de décennies, j’ai dû en quelque sorte ouvrir le robinet, pour voir ce qui en sortait, voire rien du tout. [Laughs] Et il est sorti, et j’ai juste couru avec, mais vous devez l’embellir, et l’embellir. Et donc j’ai réuni les autres gars du mieux que j’ai pu, mais tout avait été démo. Et nous avons eu la chance d’avoir Éventreur et Sean pour juste un laps de temps pour terminer la tâche, vraiment. Donc, c’est un peu ce qui s’est passé, parce que je pense que le matériau contenait beaucoup d’ingrédients essentiels. Dans mon esprit, j’ai en quelque sorte ce petit interrupteur pour le contrôle de la qualité, et je l’aime ou je le déteste. C’est difficile. Et donc je ne savais pas non plus ce que ce serait d’écrire avec d’autres personnes après avoir été habituée à un trio d’auteurs de chansons pendant tant d’années, tu sais ? Alors, je voulais voir ce que je pouvais faire avec moi-même. Mais maintenant, dans l’état actuel des choses, je travaille sur du matériel pour le deuxième album, et nous le ferons ensemble, évidemment.”

“Sermons du pécheur” sortira le 20 août via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1. Le premier single du LP, “Éclair de l’enfer”, a été publié le mois dernier.

LE PRÊTRE DE KK jouera des spectacles sélectionnés pour marquer le 50e anniversaire de PRÊTRE et Abattrecarrière en tant que membre fondateur. LE PRÊTRE DE KKla setlist de se composera de PRÊTRE classiques et nouvelles chansons.

Abattre la gauche PRÊTRE en 2011 au milieu d’allégations de conflit de bande, de gestion de mauvaise qualité et de baisse de la qualité de la performance. Il a été remplacé par Faulkner, près de trois décennies son cadet.

En 2018, Abattre a révélé qu’il avait envoyé deux lettres de démission à ses camarades de groupe lorsqu’il avait décidé de démissionner JUDAS PRIEST. Le premier a été décrit comme “une note de sortie gracieuse, impliquant une retraite en douceur de la musique”, tandis que le second était “plus en colère, exposant toutes ses frustrations avec des parties spécifiques”.

Abattre a déclaré plus tard qu’il pensait que la deuxième lettre était “une raison principale” pour laquelle il n’avait pas été invité à rejoindre PRÊTRE après Glenn Tiptonla décision de se retirer des tournées.

Abattrel’autobiographie de, “Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest”, est sorti en septembre 2018 via Presse Da Capo.