KK Downing dit qu’il a “le droit” d’utiliser le nom de prêtre de Kk pour son nouveau groupe

Fondateur JUDAS PRIEST guitariste KK Downing a parlé à SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk” sur sa décision d’appeler son nouveau groupe LE PRÊTRE DE KK, un clin d’œil obsessionnel à son ancien groupe.

“Je sentais que c’était justifié pour moi, à cause de mon long héritage et, évidemment, étant là au tout début, que j’avais encore droit”, Abattre dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET).

“Beaucoup de choses se sont passées, et même si je [released my autobiography in 2018], je n’ai pas tout mis dans le livre ; il y a tellement de choses que j’aurais pu mettre dans ce livre.

“Quand les choses se sont passées… Par exemple, l’année où je me suis fâché et j’ai arrêté [JUDAS PRIEST], Rob [Halford, PRIEST singer] avait sorti deux albums solo – des albums studio – cette année-là, en 2010. Et il a fait une tournée avec Ozzy [Osbourne], il est allé au Pérou, il a fait toutes ces choses. Toutes ces choses s’accumulaient. Nous étions obligés de faire un EP. Et je n’appréciais pas les performances parce que Glenn [Tipton, PRIEST guitarist] J’ai juste aimé trop de bières et des trucs comme ça. Mais tout s’accumulait en moi.

« Cela dit, ce que les gens ne savent pas, mais c’est vrai que j’allais le faire [one final] visiter [with PRIEST in 2011]. Et je parlais à Ian [Hill, bass] pendant une semaine entière pour faire la tournée. Et je lui ai même demandé de m’envoyer sur la setlist. Mais le lendemain, Ian m’a envoyé la set list – parce que je l’ai rappelé et j’ai dit: “J’aime vraiment ça.” Parce que j’allais faire la tournée – j’allais le faire. Mais le communiqué de presse a été publié le lendemain matin [announcing my exit from the band], et c’est là que je me suis vraiment mis en colère et j’ai envoyé mon deuxième [resignation] lettre. Et c’était une vraie sorte de sayonara. Ce qui est triste, car j’attendais les gars. Ils auraient su que j’avais prévu de faire la tournée et de changer d’avis. Mais personne – même Ian, à qui je parlais – ne m’encourageait pas vraiment. Et je me sentais assez dégonflé. Mais ils ont fait un communiqué de presse.

“Mais de toute façon, sans trop approfondir cela, c’était une triste situation”, Abattre ajoutée. “Mais à la fin de la journée, nous avons tous accepté de prendre notre retraite. Nous allions tous faire le ‘Épitaphe’ dernière tournée. Je n’étais pas le seul à l’être… Nous avons tous convenu de terminer le groupe. Donc tout ce sur quoi j’arrêtais était de faire la dernière tournée, parce que je ne pouvais pas me résoudre à le faire, pour commencer, mais j’ai changé d’avis. Je veux dire, j’ai acheté un Hache [guitar] unité d’effets d’Allemagne — c’était deux mille livres — pour faire cette tournée. Mais c’est juste la façon dont il s’est déroulé. Mais la deuxième lettre que je lui ai envoyée, Glenn et Jayne [Andrews from PRIEST‘s management] n’a visiblement pas aimé ce qui a été dit. [Laughs] Et le reste est de l’histoire. La porte était fermée, je suppose. Parce que j’ai écrit aux gars à deux ou trois reprises pour me laisser rentrer, mais la réponse a été non. Alors je viens de passer avec LE PRÊTRE DE KK. Et je me sens justifié de le faire. Et donc je le ferai.”

LE PRÊTRE DE KK, qui comporte Abattre aux côtés de Tim “Éventreur” Owens (voix), guitariste AJ Mills (HOSTILE), bassiste Tony Newton (VAUDOU SIX) et batteur Sean Elg (Cavaliers-morts, CAGE), sortira son premier album, “Sermons du pécheur”, le 20 août via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1. Le premier single du LP, “Éclair de l’enfer”, a été publié le mois dernier.

LE PRÊTRE DE KK jouera des spectacles sélectionnés pour marquer le 50e anniversaire de PRÊTRE et Abattrecarrière en tant que membre fondateur. LE PRÊTRE DE KKla setlist de se composera de PRÊTRE classiques et nouvelles chansons.

Abattre la gauche PRÊTRE en 2011 au milieu d’allégations de conflit de bande, de gestion de mauvaise qualité et de baisse de la qualité de la performance. Il a été remplacé par Richie Faulkner, près de trois décennies son cadet.

Abattre a déclaré plus tard qu’il pensait que sa deuxième lettre de démission – qui était “plus en colère, exposant toutes ses frustrations avec des parties spécifiques” – était “une raison clé” pour laquelle il n’avait pas été invité à rejoindre PRÊTRE après Tiptonla décision de se retirer de la tournée.

Abattrel’autobiographie de, “Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest”, est sorti en septembre 2018 via Presse Da Capo.



