Dans une toute nouvelle interview avec le Brésil Journal de São Paulo, fondateur JUDAS PRIEST guitariste KK Downing, qui fait la promotion du premier album de sa LE PRÊTRE DE KK projet, on lui a demandé s’il y avait une chance qu’il revienne un jour PRÊTRE. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Non. J’ai demandé [them] plusieurs fois par écrit. Avant même de faire ce projet, j’ai dit : « Etes-vous absolument sûr ? » Et ils ont dit : ‘Tu es sorti. La porte est fermée.’ Alors j’ai décidé de mettre LE PRÊTRE DE KK ensemble, et c’est le seul choix que j’ai. Et maintenant ça me va. Je ne vois pas qu’il y ait jamais d’autre option.

« Je pense qu’il est absolument incroyable que Rob [Halford, PRIEST singer] a quitté le groupe pendant 12, 14 ans, Glenn [Tipton, PRIEST guitarist] fait des albums solo avec d’autres musiciens, mais j’étais le fidèle [member of] PRÊTRE. Et je les ai introduits dans le groupe au début. Qu’ils ne me permettent pas de continuer… Parce qu’ils ont dit au monde que j’avais pris ma retraite, alors pourquoi ne pas me permettre de revenir de la retraite, si c’est le seul problème, le seul problème, quand il y avait une opportunité. Mais il y a beaucoup de désinformation. Donc, sans entrer dans trop de détails, je dois juste passer à autre chose. »

Abattre a ensuite félicité le reste de LE PRÊTRE DE KK, dans laquelle il est rejoint par d’anciens JUDAS PRIEST chanteur Tim « Éventreur » Owens (voix), avec le guitariste AJ Mills (HOSTILE), bassiste Tony Newton (VAUDOU SIX) et batteur Sean Elg (Cavaliers-morts, CAGE).

« Le groupe est génial. Je suis vraiment content du groupe », a-t-il déclaré. « Ils sont amoureux de la musique, amoureux de tout. Ils sont totalement dévoués. Et nous botterons des culs sérieux quand nous jouerons en direct. Vous me connaissez – je ne le fais que dans un sens.

« L’une des raisons pour lesquelles j’étais malheureux [with PRIEST] en 2010, le groupe a semblé ralentir et a perdu l’énergie et la volonté de vouloir aller là-bas et de donner 101 pour cent », KK mentionné.

« Je suis très reconnaissant à tous les fans qui voyagent si loin, dépensent de l’argent et prennent le temps de prendre des dispositions. Donc, quand vous êtes sur scène, vous devez vous donner 101 pour cent, vous devez le faire et prendre plaisir à le faire. cette. »

LE PRÊTRE DE KKle premier album de, « Sermons du pécheur », est sorti le 1er octobre via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1.

Abattre passé quatre mois à écrire et enregistrer « Sermons du pécheur » et, avec de nouvelles idées, il a même ressuscité quelques riffs archivés des années 80.

KK formé LE PRÊTRE DE KK après JUDAS PRIEST a refusé son offre de rejoindre le groupe pour leur tournée du 50e anniversaire. Il a suivi quelques apparitions sur scène célèbres, d’abord avec d’anciens MANOWAR guitariste Ross le patron à l’été 2019, puis avec une programmation unique qui comprenait d’anciens MEGADETH bassiste David Ellefson et ancien PRÊTRE le batteur Les Binks plus tard cette année.

Abattre la gauche PRÊTRE en 2011 au milieu d’allégations de conflit de bande, de gestion de mauvaise qualité et de baisse de la qualité de la performance. Il a été remplacé par Richie Faulkner, près de trois décennies son cadet.

En 2019, Abattre a dit qu’il avait contacté JUDAS PRIEST de participer à la prochaine tournée du 50e anniversaire du groupe, mais que leur réponse était qu’ils n’étaient pas intéressés à l’inclure dans les célébrations.

En 2018, Abattre a révélé qu’il avait envoyé deux lettres de démission à ses camarades de groupe lorsqu’il avait décidé de démissionner JUDAS PRIEST. Le premier a été décrit comme « une note de sortie gracieuse, impliquant une retraite en douceur de la musique », tandis que le second était « plus en colère, exposant toutes ses frustrations avec des parties spécifiques ».

Abattre a déclaré plus tard qu’il pensait que la deuxième lettre était « une raison principale » pour laquelle il n’avait pas été invité à rejoindre PRÊTRE après Glenn Tiptonla décision de se retirer des tournées.

Dans son autobiographie de 2018 « Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest », Abattre a écrit qu’il a dit Tipton et PRÊTRE directeur Jayne Andrews qu’il les « détestait » tous les deux « depuis 1985 ». Plus tôt cette année, il a expliqué son emportement à Rock classique magazine : « J’étais en colère. Glenn avait noué une relation avec Jayne dès le premier jour, et c’était un peu comme un John-et-Yoko situation. Je n’ai pas aimé ça. »