KK Downing espère que les choses se passeront bien pour le « gentleman » David Ellefson

Ancien JUDAS PRIEST guitariste KK Downing a offert plus de mots de soutien pour David Ellefson qui a été renvoyé de MEGADETH en mai après que des photos et des vidéos sexuellement explicites du bassiste aient été divulguées en ligne, ainsi que des allégations selon lesquelles il avait soigné un fan, ce qu’il a nié avec véhémence.

Ellefson a exécuté une série complète de PRÊTRE classiques avec Abattre, ancien PRÊTRE chanteur Tim “Éventreur” Owens et ex-JUDAS PRIEST le batteur Les Binks en novembre 2019 à Wolverhampton, Royaume-Uni. Quelques mois plus tard, Abattre, Owens et Binks a annoncé la formation d’un nouveau groupe appelé LE PRÊTRE DE KK, avec le bassiste Tony Newton, membre fondateur du groupe de hard rock britannique de longue date VAUDOU SIX. À l’époque, on supposait que Ellefsonla non-implication de LE PRÊTRE DE KK était dû au fait que sa principale priorité était MEGADETH, qui travaillait sur un nouvel album studio.

Interrogé dans une nouvelle interview avec Vikram Chandrasekar de Contes de la route si Ellefson participera à tout LE PRÊTRE DE KK activités maintenant que David n’est plus membre de MEGADETH, Abattre répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Dave, quand on jouait ensemble [two years ago], les gens l’appelaient le MÉGAPRÊTRE performance, ce que nous avons fait. Et j’ai adoré ça, mais c’était MEGADETH et JUDAS PRIEST – c’était comme un hybride – donc ça n’a pas vraiment fonctionné pour moi. Et en plus Dave était encore en MEGADETH, et je ne voulais pas interférer avec ça. Et ils partaient sur la route avec POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS, puis ils allaient faire leur propre tournée, avec AGNEAU DE DIEU justificatif. Alors, évidemment, j’ai recruté un autre grand bassiste, Tony Newton, et je suis vraiment content de Tony. Mais si je cherchais un bassiste maintenant, je n’hésiterais pas à demander Dave [to join]. Quelle que soit la merde qui lui arrive, c’est à huis clos. Tout le monde le fait. Et si vous remontez 10 ou 20 ans en arrière, cela s’appellerait simplement du rock and roll. Donc, ça ne me dérange pas du tout. Mais nous sommes évidemment ensemble depuis plus d’un an et demi, et Tony‘est génial – il est génial en studio, et il a beaucoup d’attributs. Et c’est un géant de la basse. Nous sommes donc prêts à partir.”

Abattre a ajouté: “Mais j’espère que les choses se passeront vraiment bien pour Dave, parce qu’il est aimé sur toute la planète. C’est un gentleman et un excellent bassiste. Et je lui souhaite bonne chance.”

Peu de temps après, des messages à caractère sexuel et des séquences vidéo explicites le concernant ont été publiés sur Twitter, Ellefson a déposé un rapport auprès du service de police de Scottsdale, en Arizona, alléguant la distribution illégale d’images sexuellement explicites de lui par des délinquants inconnus. Dans le rapport, Ellefson a admis qu’il avait échangé des SMS à caractère sexuel avec un adolescent néerlandais, qui a capturé une vidéo de plusieurs de leurs “rencontres de masturbation” virtuelles sans son consentement et les a partagées avec des amis. (Selon Ellefson, la femme avait 19 ans au moment de leur première relation sexuelle virtuelle.) Ellefson, qui vit à Scottsdale, a pris connaissance de la vidéo pour la première fois le 9 mai, lorsque l’affirmation “David Ellefson de MEGADETH est un pédophile” est apparu sur Instagram. Ellefson a déclaré à la police qu’il avait été avisé le 14 mai par MEGADETH que le groupe se séparerait de lui. Trois jours plus tard, il a été licencié.

Ellefson a posé ses morceaux de basse sur MEGADETHseizième LP en mai 2020 dans un studio à Nashville, Tennessee.

En juillet, MEGADETH leader Dave Mustaine annoncé lors d’un épisode de sa Donne-moi la radio programme “Le spectacle de Dave Mustaine” cette Ellefsonles pistes de basse de ne seraient pas utilisées sur le nouveau MEGADETH LP.

Le 24 mai, Moustaine – qui a formé MEGADETH avec Ellefson en 1983 — annonce le départ du bassiste du groupe.

Ellefson était dans MEGADETH depuis la création du groupe en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à sa dernière sortie.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).