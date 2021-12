Lors d’une récente apparition sur « L’autoroute avec Kyle Shutt », le podcast hébergé par L’ÉPÉE guitariste Kyle Shutt, ancien JUDAS PRIEST guitariste KK Downing a parlé du processus d’écriture de son autobiographie, « Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest », qui a été publié en septembre 2018 via Hachette Audio en téléchargement numérique, et en version papier et ebook à partir de Presse Da Capo. Le livre a été co-écrit par l’auteur et journaliste écossais Marc Eglinton, dont les collaborations précédentes incluent « Vérité officielle, 101 preuves » avec Marron Rex de PANTERA et « Confessions d’un hérétique » avec MONSTRE‘s Adam « Nergal » Darski.

abattre a déclaré: « C’était vraiment quelque chose de différent. C’était vraiment intéressant. Cela prenait beaucoup de temps. Mais je suis content de l’avoir fait parce que je voulais juste que les fans apprennent à me connaître un peu mieux, vraiment. Parce que les fans savaient moi, mais [they didn’t] nécessairement un aperçu de moi, de ma vie et de ma personnalité. »

Il y a trois ans, abattre a déclaré à VintageRock.com que l’écriture de son autobiographie lui avait procuré un sentiment de clôture concernant son séjour dans JUDAS PRIEST. « Je suppose que c’est la même chose avec n’importe quelle relation à long terme – que ce soit un mari ou une femme, ou un père ou un fils ou autre – vous passez assez de temps ensemble, et des idiosyncrasies apparaissent. Je suppose qu’il n’y avait pas de bien ou de mal particulier – certaines personnes ont plus de tolérance que les autres, et il faut un sacré miracle pour vraiment rester ensemble pendant 40 ans », a-t-il déclaré. « Quelqu’un doit donner. Et il faut donner et recevoir. Mais inévitablement, cela devient un peu un déséquilibre, et j’aime penser que la démocratie est toujours la meilleure politique. Et il n’y en avait pas assez là-bas , je ne pense pas. Mais c’est arrivé en quelque sorte – Rob [Halford, vocals] et Glenn [Tipton, guitar] sont partis et ont fait leur longue carrière solo, et cela est devenu un peu perturbateur. Je n’en ai même pas parlé dans le livre. Mais Rob a en fait sorti deux albums et a fait sa propre tournée l’année même avant mon départ. Et puis quand ils ont dit, ‘KK, nous voulons que vous commenciez à écrire pour un EP de cinq titres’, ai-je dit, ‘Putain, pas question en enfer ! Rob vient de sortir deux albums l’année dernière, et nous ne sortons qu’un EP ? Quelque chose ne tourne pas rond.’ Assez, c’était assez, vraiment, et j’ai sauté en l’air. Et, comme je l’ai dit dans le livre, j’ai essayé de le dire aussi diplomatiquement que possible. Mais, en un mot, c’était assez, vraiment. Et c’était tout. »

abattre la gauche PRÊTRE en 2011 au milieu d’allégations de conflit de bande, de gestion de mauvaise qualité et de baisse de la qualité de la performance. Il a été remplacé par Richie Faulkner, près de trois décennies son cadet.

En 2019, abattre a dit qu’il avait contacté JUDAS PRIEST de participer à la tournée du 50e anniversaire du groupe, mais que leur réponse était qu’ils n’étaient pas intéressés à l’inclure dans les célébrations.

En 2018, abattre a révélé qu’il avait envoyé deux lettres de démission à ses camarades de groupe lorsqu’il avait décidé de démissionner JUDAS PRIEST. Le premier a été décrit comme « une note de sortie gracieuse, impliquant une retraite en douceur de la musique », tandis que le second était « plus en colère, exposant toutes ses frustrations avec des parties spécifiques ».

abattre a déclaré plus tard qu’il pensait que la deuxième lettre était « une raison principale » pour laquelle il n’avait pas été invité à rejoindre PRÊTRE après Tiptonla décision de se retirer des tournées.

Dans « Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest », abattre a écrit qu’il a dit Tipton et PRÊTRE directeur Jayne Andrews qu’il les « détestait » tous les deux « depuis 1985 ». Plus tôt cette année, il a expliqué son emportement à Rock classique magazine : « J’étais en colère. Glenn avait noué une relation avec Jayne dès le premier jour, et c’était un peu comme un John-et-Yoko situation. Je n’ai pas aimé ça. »



