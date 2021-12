KK Downing est passé en « pilote automatique » lors de l’écriture du premier album de Priest de Kk

Ancien JUDAS PRIEST guitariste KK Downing a parlé à Rapport de première ligne à propos de son approche de l’écriture de chansons tout en composant le matériel du premier album de son nouveau groupe LE PRÊTRE DE KK. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « La minute où je me suis assis pour faire ça, je voulais juste passer à peu près en pilote automatique. Parce que tout l’album – il y a une sorte de message là-dedans, mais il y a beaucoup d’émotions et de sentiments et de joie à propos de tout dans ma vie , vraiment, et l’évolution du métal tel que nous le connaissons aujourd’hui, quand il est sorti du blues et du blues progressif au rock, hard rock, heavy rock, heavy metal. Et j’ai fait ce voyage. Et cet album est vraiment une joie et un hommage à tout cela. Et j’espère que nous allons essayer de maintenir tout ce que nous avons aimé et apprécié dans ce type de musique pour nous emmener dans le futur et essayer de continuer à encourager les fans, jeunes et moins jeunes et les musiciens vouloir aussi pouvoir en faire partie. »

Il a poursuivi : « Nous ne sommes pas le seul groupe [playing classic rock and metal] — nous avons de grands groupes qui sortent des produits et [going] en tournée, évidemment. [IRON] JEUNE FILLE et SCORPION et SAXON et J’ACCEPTE et, évidemment, JUDAS PRIEST – à peu près tout le monde, vraiment. Il y a tellement de groupes qui le font. Et donc on va continuer. Mais, évidemment, nous ne pouvons pas retenir le temps pour toujours, et à un moment donné, il y aura un changement où les gens qui étaient une grande partie de cela – moi y compris – et qui sont venus des années 60 et 70, à un moment donné des choses va passer. Nous devons donc nous assurer que lorsque nous passerons le relais, ce sera bon, sain et florissant, et que le vrai métal classique sera, espérons-le, aussi gros qu’il ne l’a jamais été. »

abattre est joint à LE PRÊTRE DE KK par l’ancien JUDAS PRIEST chanteuse Tim « Éventreur » Owens (voix), avec le guitariste AJ Mills (HOSTILE), bassiste Tony Newton (VAUDOU SIX) et batteur Sean Elg (Cavaliers-morts, CAGE).

LE PRÊTRE DE KKle premier album de, « Sermons du pécheur », est sorti le 1er octobre via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1.

abattre passé quatre mois à écrire et enregistrer « Sermons du pécheur » et, avec de nouvelles idées, il a même ressuscité quelques riffs archivés des années 80.

KK formé LE PRÊTRE DE KK après JUDAS PRIEST a refusé son offre de rejoindre le groupe pour leur tournée du 50e anniversaire. Il a suivi quelques apparitions sur scène célèbres, d’abord avec l’ancien MANOWAR guitariste Ross le patron à l’été 2019, puis avec une programmation unique qui comprenait d’anciens MEGADETH bassiste David Ellefson et ancien PRÊTRE le batteur Les Binks plus tard cette année.

abattre à gauche PRÊTRE en 2011 au milieu d’allégations de conflit de bande, de gestion de mauvaise qualité et de baisse de la qualité de la performance. Il a été remplacé par Richie Faulkner, près de trois décennies son cadet.

En 2019, abattre a dit qu’il avait contacté JUDAS PRIEST de participer à la prochaine tournée du 50e anniversaire du groupe, mais que leur réponse était qu’ils n’étaient pas intéressés à l’inclure dans les célébrations.

En 2018, abattre a révélé qu’il avait envoyé deux lettres de démission à ses camarades de groupe lorsqu’il avait décidé de démissionner JUDAS PRIEST. Le premier a été décrit comme « une note de sortie gracieuse, impliquant une retraite en douceur de la musique », tandis que le second était « plus en colère, exposant toutes ses frustrations avec des parties spécifiques ».

abattre a déclaré plus tard qu’il pensait que la deuxième lettre était « une raison principale » pour laquelle il n’avait pas été invité à rejoindre PRÊTRE après Glenn Tiptonla décision de se retirer des tournées.

photo par Georges Chin



