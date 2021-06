KK Downing fait l’éloge des albums de Tim ‘Ripper’ Owens Era Judas Priest

KK Downing a réfléchi sur les albums JUDAS PRIEST fait avec le chanteur Tim “Éventreur” Owens, affirmant que les fans ont appris à les apprécier davantage au cours des deux décennies qui ont suivi leur sortie.

Owens rejoint PRÊTRE en 1996 et a enregistré deux albums studio avec le groupe — les années 1997 “Jugulateur” et 2001 “Démolition” – avant que PRÊTRE réuni avec Rob Halford en 2003.

Abattre discuté Owensil est temps avec PRÊTRE lors d’un nouvel entretien avec Rodrigo Altaf des perspectives sonores. Après Rodrigue noté que “Jugulateur” et “Démolition” ont été “injustement” critiqués lors de leur sortie initiale, KK a déclaré: “Je pense que beaucoup de groupes sortent des choses trop tard ou trop tôt. Le timing est très, très important, et peut-être que le timing n’était pas tout à fait correct. Mais c’était une chose importante, évidemment, pour Éventreur entrer. Ce n’était pas tellement ça Éventreur était là; c’était le fait que Halford n’était pas là, je pense. C’était la familiarité de la voix, que je connais et que je comprends. Mais Rob à gauche et a formé trois groupes – pas un, pas deux mais trois. Et jouer PRÊTRE des chansons aussi. Mais, ouais, je pense que les choses ont changé maintenant et les fans revisitent [those albums]. Ouais, il y a beaucoup de parties de guitare sur ces [records] — à part le chant — beaucoup de riffs de guitare et beaucoup de travail de guitare, dont, évidemment, nous sommes immensément fiers.”

Il y a quelques années, Tim a dit qu’il était un peu vexé par le fait que les fans ne puissent pas trouver la musique qu’il a faite avec PRÊTRE sur l’un des services de streaming musical ou d’autres détaillants en ligne. “Mon problème est que je voudrais acheter les disques”, a-t-il déclaré. “J’aimerais en acheter pour même les vendre quand je suis en tournée solo, mais vous ne pouvez pas quand ils sont en quelque sorte partis. Et c’est seulement la chose dont je parle… S’ils étaient là-bas, je pourrais peut-être acheter les vendre au prix coûtant et les vendre à mes concerts. Ce serait plutôt cool. Ensuite, j’aurais tout mon catalogue. “

PRÊTRE bassiste Ian Hill approuva, déclarant dans une interview séparée : “Il y a du bon matériel sur ces deux albums. Et Éventreur est un chanteur formidable, et il a fait un travail formidable sur “Jugulateur” et ‘Démolition’ .Et pourquoi ils ne sont pas à vendre n’a rien à voir avec nous – dites-le comme ça. Qu’il s’agisse d’un contrat entre Sony et celui qui détient les droits d’auteur de ces albums, je ne sais pas. Mais c’est dommage, car il y a du bon matériel là-bas. Et en tant que groupe, c’est toujours JUDAS PRIEST. Je sais que ce n’était pas la gamme de marque, mais c’était quand même JUDAS PRIEST néanmoins. Donc, c’est décevant — si c’est vrai que le matériel n’est pas disponible. Ça l’est vraiment.”

Abattre et Owens sont réunis dans un nouveau groupe appelé LE PRÊTRE DE KK dans lequel ils sont rejoints par le guitariste AJ Mills (HOSTILE), bassiste Tony Newton (VAUDOU SIX) et batteur Sean Elg (Cavaliers-morts, CAGE).

LE PRÊTRE DE KK sortira son premier album, “Sermons du pécheur”, le 20 août via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1.



