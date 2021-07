KK Downing : “Je n’ai jamais voulu être dans Judas Priest”

Ancien JUDAS PRIEST guitariste KK Downing a parlé à la chaîne finlandaise Kaaos TV du fait qu’il n’a jamais cherché d’opportunités musicales à l’extérieur alors qu’il était membre du groupe pendant plus de quatre décennies. “[PRIEST] était toute ma vie”, a-t-il dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “J’ai toujours voulu être dans JUDAS PRIEST. j’étais le fidèle [member of] PRÊTRE. Je n’ai pas quitté le groupe, comme Glenn [Tipton, guitar] et Rob [Halford, vocals] l’ai fait, j’ai enregistré avec d’autres musiciens et fait des disques avec d’autres musiciens et j’ai ma propre boutique en ligne et je vends mes propres t-shirts ; Je n’ai jamais fait ça. J’étais pleinement engagé JUDAS PRIEST. Car si j’avais des idées musicales fortes, [I wanted them to be used in JUDAS PRIEST]. Donc si Rob et Glenn sentaient qu’ils avaient des idées musicales fortes, ils auraient dû être donnés à JUDAS PRIEST. C’est ce que je pense. Si les idées n’étaient pas fortes, alors je ne sais pas pourquoi ils voudraient sortir des albums avec des idées qu’ils pensaient ne pas être fortes. Le matériel que je viens de produire sur le nouveau [KK’S PRIEST] record aurait heureusement pu aller à JUDAS PRIEST. Mais Rob voulait son solide matériel pour lui-même. C’est pourquoi je dis qu’au cours de toutes les années de l’histoire de JUDAS PRIEST, j’étais le fidèle. Je ne me suis pas donné de matériel solide.”

Abattre la gauche PRÊTRE en 2011 au milieu d’allégations de conflit de bande, de gestion de mauvaise qualité et de baisse de la qualité de la performance. Il a été remplacé par Richie Faulkner, près de trois décennies son cadet.

En 2018, Abattre a révélé qu’il avait envoyé deux lettres de démission à ses camarades de groupe lorsqu’il avait décidé de démissionner JUDAS PRIEST. Le premier a été décrit comme “une note de sortie gracieuse, impliquant une retraite en douceur de la musique”, tandis que le second était “plus en colère, exposant toutes ses frustrations avec des parties spécifiques”.

Abattre a déclaré plus tard qu’il pensait que la deuxième lettre était “une raison principale” pour laquelle il n’avait pas été invité à rejoindre PRÊTRE après Glenn Tiptonla décision de se retirer des tournées.

Abattre fait actuellement la promotion “Sermons du pécheur”, le premier album à venir de LE PRÊTRE DE KK, son nouveau groupe avec ex-JUDAS PRIEST chanteur Tim “Éventreur” Owens, avec le guitariste AJ Mills (HOSTILE), bassiste Tony Newton (VAUDOU SIX) et batteur Sean Elg (Cavaliers-morts, CAGE).

“Sermons du pécheur” sortira le 20 août via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1. Le premier single du LP, “Éclair de l’enfer”, est sorti en mai, suivi de la chanson titre le mois dernier.

Abattrel’autobiographie de, “Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest”, est sorti en septembre 2018 via Presse Da Capo.



