KK Downing: “ Je suis très confiant que le vrai prêtre est en moi ”

Fonder JUDAS PRIEST guitariste KK Downing a parlé à Clovis Roman du Brésil Musique Acesso à propos de son autobiographie “Heavy Duty: jours et nuits à Judas Priest”, qui a été publié en septembre 2018 via Da Capo Press. Abordant ses raisons de raconter l’histoire de sa vie sous forme de livre, Downing dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Avec le livre, je voulais que les gens apprennent à me connaître un peu mieux. Je voulais essayer de répondre à certaines de leurs questions – peut-être des questions sans réponse – et j’ai juste pensé qu’il serait bon pour moi de laisser mes souvenirs et des mémoires pour les futurs. Quand ils verront les vidéos longtemps après mon départ et qu’ils entendront les chansons, ils voudront peut-être savoir comment le heavy metal a commencé. Parce que j’étais définitivement là au tout, tout début, et je me sens très fier et honoré d’avoir fait partie de tout cela. Et je me sens très chanceux d’avoir eu le succès, mais même maintenant encore, j’ai l’impression que ce succès est toujours là et que je suis toujours capable d’écrire de la musique incroyable et de joue vraiment, vraiment bien. J’ai donc vraiment hâte de voir tout le monde [my new] bande [KK’S PRIEST] et donner aux fans exactement ce que les fans veulent et ce que les fans méritent, et c’est un métal à part entière PRÊTRE. Et c’est ce que je suis. J’étais là au tout début et c’est dommage de la façon dont les choses se sont déroulées. Mais c’est difficile d’être dans une relation de 40 ans ou plus, mais je suis très confiant que le vrai PRÊTRE est en moi. “

Downing la gauche PRÊTRE en 2011 au milieu des revendications de conflit de bande, de mauvaise gestion et de baisse de la qualité des performances. Il a été remplacé par Richie Faulkner, près de trois décennies son cadet.

Le 69 ans Downing a récemment déclaré qu’il avait “changé d’avis” à propos de quitter le groupe avant que sa sortie ne soit officiellement annoncée il y a dix ans.

Au cours des dernières années, Downing a clairement indiqué qu’il voulait revenir à JUDAS PRIEST, en particulier au début de 2018 lorsque le guitariste Glenn Tipton a annoncé sa décision de se retirer des tournées.

Tipton a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson il y a sept ans – après avoir été frappé par la maladie au moins une demi-décennie plus tôt – mais a annoncé en février 2018 qu’il allait s’absenter des activités de tournée à l’appui de PRÊTREle dernier album de “Puissance de feu”. Il a été remplacé par “Puissance de feu” producteur d’album Andy Sneap, qui est également connu pour son travail dans les revivalistes du NWOBHM ENFER et tenue de thrash culte SABBAT. Tipton rejoint occasionnellement PRÊTRE sur scène pour ses rappels, performant “Dieux du métal”, “Enfreindre la loi” et “Vivre après minuit”.

L’année dernière, Downing a annoncé la formation de PRÊTRE DE KK, dans lequel il est rejoint par un autre ancien PRÊTRE membres Les Binks (batterie) et Tim “Ripper” Owens (voix). Le groupe, qui rend hommage à Downingle passé, est complété par le guitariste AJ Mills (HOSTILE) et bassiste Tony Newton (VOODOO SIX).

En 2019, chanteuse Rob Halford n’a pas exclu Downingles retrouvailles avec PRÊTRE, en disant “ce qui va arriver arrivera.” Mais le bassiste Ian Hill a dit qu’il n’y avait pas de plans pour PRÊTRE inviter Downing pour revenir au groupe. “Richie a pris le relais de Ken, ” colline Raconté Magazine Riff. “Il a fait un travail absolument formidable, il l’a vraiment fait. Et il a fait KenSes parties sont les siennes maintenant. Il a son propre angle sur les pauses de tête. Kensa part a été prise, et il n’y a pas de plan pour avoir Ken de retour, vraiment. Hé, écoute, ne dis jamais jamais. Mais pour le moment, on va plutôt bien sans Ken, donc ça pourrait rester comme ça, je pense, au moins dans un avenir prévisible. “

Photo gracieuseté de l’aciérie KK Downing



