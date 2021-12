KK Downing : « J’étais incrédule » lorsque Glenn Tipton a choisi Andy Sneap pour le remplacer lors de la tournée « Firepower »

Dans une toute nouvelle interview avec Bord en métal les magazines « Un autre podcast FN avec Izzy Presley », fondateur JUDAS PRIEST guitariste KK Downing, qui fait la promotion du premier album de sa LE PRÊTRE DE KK projet, a évoqué les circonstances qui ont conduit à son départ de PRÊTRE il y a plus d’une décennie. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « En 2010, nous allions tous prendre notre retraite, nous allions tous finir le groupe. C’était le plan. Nous avions décidé, et nous préparions les communiqués de presse et tout ce qui annonçait [the final tour]. Et ils nous ont demandé de choisir un titre pour la tournée d’adieu, d’où ‘Épitaphe’, qui était là. J’ai décidé que je n’allais pas faire cette tournée d’adieu parce que je ne savais vraiment pas si j’allais l’apprécier. Et après une vie de succès et tout mon héritage, je ne voulais pas faire une tournée que je sentais vraiment que je n’allais pas apprécier. Et donc j’ai renoncé à cette dernière tournée, et puis, quelques mois plus tard, j’ai changé d’avis. Je parlais à Ian [Hill, PRIEST bassist] à propos de faire [the tour] et [asked him] envoyer la setlist, mais ils ont envoyé le communiqué de presse [to the media announcing my departure]. Et ça m’a vraiment mis en colère à ce moment-là. J’ai donc envoyé une lettre pointue à Glenn [Tipton, PRIEST guitarist] et Jayne [Andrews, PRIEST manager] — lettre très pointue — parce que je sentais qu’ils avaient pris leur décision de toute façon. Ils avaient trouvé quelqu’un de nouveau. Et j’ai pensé que ce n’était pas la bonne chose à faire parce que cela change le cours de l’histoire. »

abattre a également parlé du fait que PRÊTRE ne l’a pas approché pour rejoindre le groupe quand Tipton – qui a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson il y a sept ans après avoir été frappé par la maladie au moins cinq ans plus tôt – a annoncé début 2018 qu’il allait s’absenter des activités de tournée pour soutenir le dernier album du groupe, « Puissance de feu ». Il a été remplacé par « Puissance de feu » producteur Andy Sneap, qui est également connu pour son travail dans les revivalistes NWOBHM L’ENFER et tenue culte de thrash SABBAT.

« J’ai été choqué et abasourdi quand ils ne m’ont pas appelé, parce que j’étais assis là à attendre une opportunité », KK mentionné. « D’accord, ils ont Richie [Faulkner] dans [to replace me in 2011] – ils le voulaient – mais à un moment donné, j’ai senti qu’il y aurait une opportunité, chaque fois que cela pourrait être. Donc quand Glenn remis la guitare à Andy, j’étais incrédule. Je considère Andy un ami — j’étais allé dans son studio et j’y avais travaillé, et nous discutons. Et il s’avouera – même dans son propre groupe L’ENFER, il n’était pas guitariste dans ce groupe parce que Kévin [Bower] était le guitariste principal. J’ai donc pensé que c’était extrêmement étrange parce que cela a vraiment changé le cours de l’histoire du groupe. Mais je n’arrêtais pas de leur demander : ‘Es-tu sûr que la porte [is closed]?’ Parce que Andy toujours dit qu’il démissionnerait à tout moment pour que je [go] arrière [to the band], et il a déclaré dans la presse qu’il le ferait tant qu’ils le lui demanderaient. Et depuis ils ont dit que Andy est juste leur guitariste de tournée, donc ils n’ont qu’un seul guitariste, me semble-t-il. Mais peu importe, [it was] ne pas être. Ils ont jeté leurs avocats sur moi et ne voulaient aucune partie de moi, alors j’ai juste [decided to] passez. »

abattre la gauche PRÊTRE au milieu des allégations de conflit de bande, de gestion de mauvaise qualité et de baisse de la qualité des performances.

En 2019, abattre a dit qu’il avait contacté JUDAS PRIEST de participer à la tournée du 50e anniversaire du groupe, mais que leur réponse était qu’ils n’étaient pas intéressés à l’inclure dans les célébrations.

En 2018, abattre a révélé qu’il avait envoyé deux lettres de démission à ses camarades de groupe lorsqu’il avait décidé de démissionner JUDAS PRIEST. Le premier a été décrit comme « une note de sortie gracieuse, impliquant une retraite en douceur de la musique », tandis que le second était « plus en colère, exposant toutes ses frustrations avec des parties spécifiques ».

abattre a déclaré plus tard qu’il pensait que la deuxième lettre était « une raison principale » pour laquelle il n’avait pas été invité à rejoindre PRÊTRE après Tiptonla décision de se retirer des tournées.

Dans son autobiographie de 2018 « Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest », abattre a écrit qu’il a dit Tipton et Andrews qu’il les « détestait » tous les deux « depuis 1985 ». Plus tôt cette année, il a expliqué son emportement à Rock classique magazine : « J’étais en colère. Glenn avait noué une relation avec Jayne dès le premier jour, et c’était un peu comme un John-et-Yoko situation. Je n’ai pas aimé ça. »



