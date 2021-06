Fondateur JUDAS PRIEST guitariste KK Downing dit qu’il n’est “absolument” pas vrai qu’il a pris sa retraite de l’industrie de la musique après sa sortie du groupe il y a dix ans.

Abattre la gauche PRÊTRE en 2011 au milieu d’allégations de conflit de bande, de gestion de mauvaise qualité et de baisse de la qualité de la performance. Il a été remplacé par Richie Faulkner, près de trois décennies son cadet.

L’homme de 69 ans Abattre, qui a écrit sur son départ de PRÊTRE dans son autobiographie de 2018, “Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest”, a discuté de sa séparation avec le groupe dans une toute nouvelle interview avec “L’ex-homme” podcast hébergé par Docteur Coyle (MAUVAIS LOUPS).

“J’ai en quelque sorte contourné cette période dans mon livre, vraiment; je ne suis pas vraiment entré dans les détails”, KK dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET).

“Non, je n’ai pas pris ma retraite, absolument pas.

“En 2010, les choses arrivaient à ébullition, il se passait des choses. Je n’étais pas content de la tournée précédente parce que… j’adore Glenn [Tipton, JUDAS PRIEST guitarist] et je le respecte beaucoup, mais il buvait trop de bières avant et pendant les concerts à l’époque. Et je ne sais pas ce qui se passait. Nous avons eu des mots à ce sujet. Mais musicalement, nous n’étions pas aussi sûrs que je voulais l’être. Je n’étais pas vraiment content de ça. C’était du rock and roll. C’est une de ces choses – c’est du rock and roll, ou vous êtes un groupe qui veut vraiment le verrouiller étroitement. Et c’est ce que j’avais l’habitude de faire musicalement – ​​c’était d’être vraiment solide et enfermé avec ces grosses caisses. Vous êtes soit Keith Richards, et il a une bière dans une main et une cigarette dans l’autre mais tu joues toujours de la guitare, ou tu creuses vraiment profondément.

“C’est une chose de longue haleine, mais Rob [Halford, vocals] faisait beaucoup de choses avec son propre groupe — en tournée, en faisant le Ozzfest, ” Abattre a continué. “Il a sorti deux albums studio l’année de mon départ – cette année-là, 2010. Et puis j’ai été poussé à faire un EP, et je me suis dit: ‘Nous ne sommes pas un groupe d’EP.’ Et c’était la tournée d’adieu. Nous partions tous à la retraite. C’était l’accord. J’ai vu le communiqué de presse, disant que c’était la fin du groupe et tout ça. Et je ne sais pas. Peut-être que j’avais juste une sorte de panne, et j’ai dit: “Vous savez quoi? L’avez-vous. Vous le voulez? C’est à vous. L’avez-vous.’

“Mais ce qui s’est réellement passé, c’est qu’un de mes amis m’encourageait vraiment à faire le [final] tournée, et il disait les bonnes choses, je suppose: «Vous êtes là depuis si longtemps. C’est juste une tournée de plus. Vous devez terminer le voyage. Et alors j’ai commencé à parler à Ian [Hill, JUDAS PRIEST bassist] sur une période d’environ une semaine, en disant : “Ian, je pense que je vais peut-être le faire.’ J’avais commandé des processeurs de guitare en Allemagne pour faire la tournée ; J’allais le faire. Et je parlais à Ian de le faire. Et je m’attendais vraiment à recevoir un message de la direction disant : « Est-ce que vous allez le faire ? C’est vrai que tu veux le faire ?’ Mais je n’ai jamais rien entendu. Et je n’ai pas eu le bon retour de Ian. Mon ami me donnait tous ces encouragements, mais je ne recevais pas le même genre de Ian. Parce que moi et Ian sont allés à la maternelle ensemble. Nous avons été là à chaque minute de ce voyage. Mais il ne disait pas les choses que mon ami disait. Mais il aurait relayé les choses au camp, à la base, mais elles n’arrivaient pas. Ils ont envoyé un communiqué de presse qu’ils allaient publier, disant: ‘Nous allons le publier demain. Êtes-vous d’accord avec la formulation?’ Et j’ai dit à Ian, ‘Pouvez-vous m’envoyer la setlist par e-mail ? Laisse-moi voir la setlist.’ Ce qu’il a fait. Et je lui ai rappelé en lui disant : ‘Ian, cela semble très bien. je pensais que ce serait tout Glennles choix de. Et [I said], ‘Cela semble très bien.’ Mais le lendemain matin, ils ont envoyé un communiqué de presse disant que j’avais pris ma retraite. J’ai donc envoyé mon deuxième [resignation] lettre [to PRIEST and the management] disant que — c’est la vérité — ‘oublie tout ce que j’ai dit dans ma lettre précédente.’ Parce que j’essayais de renflouer à l’amiable. Et aussi en sachant que ces gars-là auraient les cordons de la bourse. Et j’étais directeur de l’entreprise [that handles PRIEST‘s business affairs], et tout, et je savais que j’allais leur parler. Mais dans la deuxième lettre, je viens de basculer et j’ai dit la vérité pourquoi j’ai vraiment arrêté trois mois plus tôt. Mais ils ont quand même dit aux fans et au monde que j’avais pris ma retraite pour m’occuper de mon terrain de golf. Non, je ne l’ai pas fait. J’ai eu des managers professionnels. Il était ouvert depuis six ans. Ce n’était pas vrai. Et j’ai détesté ça, parce que j’ai dû porter ce fardeau maintenant avec les fans en pensant, ‘KKC’est un trou, parce qu’il nous a abandonnés. Il l’a fait pour s’occuper de son terrain de golf ou prendre sa retraite. Pas vrai.”

Abattre a ajouté: “Tout de suite [after leaving PRIEST], je suis allé produire le TEMPÊTE VIOLENTE album avec [producer] Roy Z. J’ai demandé Roy Z pour m’aider sur celui-là, parce que je faisais aussi d’autres choses. Tout de suite, j’ai fait l’arrangement de toutes les chansons, en aidant. Et cet album s’est avéré plutôt bon. Et c’était un groupe appelé TEMPÊTE VIOLENTE avec Mick Cervin de LA NUIT DE BLACKMORE et Yngwie Malmsteen. Et puis je suis allé faire d’autres choses – encadrer des groupes plus jeunes. J’enregistrais. j’ai enregistré [a version of PRIEST‘s] ‘Au-delà des royaumes [Of Death]’ de nouveau [for the DEVILSTAR project] avec Les [Binks, former JUDAS PRIEST drummer]. Et Éventreur [ex-JUDAS PRIEST singer Tim Owens] était là-dessus aussi, n’est-ce pas ? Donc, j’ai continué à faire des choses tout le temps, mais en m’attendant toujours à ce qu’il y ait une ouverture. Et quand Glenn à la retraite, je m’attendais à ce que ce soit l’ouverture. Mais ils ne m’ont jamais appelé. Donc, essentiellement, ces gars vont jouer mes chansons et des trucs comme ça. Alors s’ils peuvent s’appeler PRÊTRE, je me sens tout à fait en droit d’être un PRÊTRE aussi, et pouvoir jouer mes chansons.”

L’année dernière, Abattre a annoncé la formation de LE PRÊTRE DE KK, dans laquelle il est rejoint par Owens, guitariste AJ Mills (HOSTILE), bassiste Tony Newton (VAUDOU SIX) et batteur Sean Elg (Cavaliers-morts, CAGE).

LE PRÊTRE DE KKle premier album de, “Sermons du pécheur”, sortira le 20 août via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1. Le premier single du LP, “Éclair de l’enfer”, est sorti le mois dernier. La chanson titre a suivi la semaine dernière.

Tipton a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson il y a sept ans – après avoir été frappé par la maladie au moins une demi-décennie plus tôt – mais a annoncé en février 2018 qu’il allait s’absenter des activités de tournée à l’appui de PRÊTREle dernier album de, “Puissance de feu”. Il a été remplacé par “Puissance de feu” producteur d’albums Andy Sneap, qui est également connu pour son travail dans les revivalistes NWOBHM ENFER et tenue culte de thrash SABBAT.