KK Downing “n’a pas cru un mot” de ce qu’il a écrit dans sa première lettre de démission de Judas Priest

Dans une nouvelle interview avec Yesterdaze News, KK Downing discuté de son départ de JUDAS PRIEST ainsi que les circonstances qui ont conduit à sa décision d’écrire une autobiographie, “Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest”. Le guitariste a dit (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’étais totalement frustré dès le départ. Tout s’est envenimé fin 2010, et j’ai juste eu une sorte de dépression. J’ai arrêté. Je n’étais pas prêt à faire cette tournée d’adieu parce que je ne l’ai pas fait. Je ne pense pas que j’aimerai ça parce que j’ai eu des problèmes sur la tournée avant parce que le groupe n’était pas serré et j’avais des problèmes avec tout ce qui se passait et je sentais que nous n’étions pas les puissants PRÊTRE que nous avions été avant. Et les gens voyagent loin et font beaucoup de sacrifices pour venir aux spectacles ces jours-ci. Ce n’est plus comme au bon vieux temps où nous allions dans la ville de tout le monde… Les choses ont changé.

“C’était un concours de circonstances”, Abattre, qui a formé PRÊTRE à la fin des années 60 avec le bassiste Ian Hill, a continué. “C’est regrettable. C’était une période très frustrante pour moi, donc je dois remettre les pendules à l’heure du mieux que je peux, vraiment, parce qu’on me faisait passer pour le méchant. Je veux dire, je peux comprendre les fans qui pensent certaines choses sur moi. ‘KKest à la retraite pour s’occuper de son terrain de golf. C’est ce qu’on vous disait. J’ai une société de gestion professionnelle pour s’occuper de mon golf, qui était déjà ouvert depuis six ans. La soi-disant lettre de retraite que j’ai envoyée, ce que je regrettais, car je n’en croyais pas un mot. C’était la deuxième lettre que j’envoyais au groupe, disant: « Ignorez tout dans la première lettre », la soi-disant lettre de retraite. « Ignorez tout. Voici les raisons. Mais ils ont préféré dire à tout le monde le contenu de la première lettre que je leur ai dit de tout ignorer comme de la désinformation, ce qui était le cas.”

Il y a trois ans, la première lettre de démission Abattre envoyé à ses camarades de groupe a été décrit comme “une note de sortie gracieuse, impliquant une retraite en douceur de la musique”, tandis que la seconde était “plus en colère, exposant toutes ses frustrations avec des parties spécifiques”.

Abattre a déclaré qu’il pensait que la deuxième lettre était “une raison principale” pour laquelle il n’avait pas été invité à rejoindre PRÊTRE Suivant Glenn Tiptonla décision de se retirer de la route en raison de son combat contre la maladie de Parkinson.

KK Raconté Archéologie Rock’n’Roll qu’il voulait au départ « garder la paix » et « ne brûler aucun pont » avec ses anciens camarades de groupe, d’autant plus qu’il s’est rendu compte qu’il serait en relation d’affaires avec eux pour le reste de sa vie.

L’année dernière, Abattre a annoncé la formation de LE PRÊTRE DE KK, dans laquelle il est rejoint par l’ex-JUDAS PRIEST chanteur Tim “Éventreur” Owens, guitariste AJ Mills (HOSTILE), bassiste Tony Newton (VAUDOU SIX) et batteur Sean Elg (Cavaliers-morts, CAGE).

LE PRÊTRE DE KKle premier album de, “Sermons du pécheur”, sortira le 20 août via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1. Le premier single du LP, “Éclair de l’enfer”, est sorti le mois dernier. La chanson titre a suivi à la mi-juin.



