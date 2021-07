KK Downing “ne se sentait pas vraiment” comme s’il avait sa juste part du travail de guitare principale dans Judas Priest

Dans une nouvelle interview avec Dortoirs Soniques, ancien JUDAS PRIEST guitariste KK Downing on lui a demandé s’il avait déjà envisagé de faire son nouveau groupe LE PRÊTRE DE KK une seule guitare au lieu d’embaucher un autre musicien pour jouer de la guitare dans le groupe. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “C’est tellement étrange que vous mentionniez cela, parce que j’aurais pu emprunter cette voie, n’est-ce pas? Cela ne m’est jamais venu à l’esprit. Je dois être parfaitement honnête. [Laughs] Pourquoi ne m’est-il pas venu à l’esprit de faire ça ? Je veux dire, nous [JUDAS PRIEST] J’étais un quatuor à l’époque avec moi-même, Rob [Halford] et Ian [Hill] et John Hinch, et avec Al Atkins nous étions un quatuor. Il n’est jamais entré dans ma tête, assez étrangement. Mais cela aurait été une option. J’aurais pu être le seul guitariste ; Oui je peux. Mais, évidemment, j’ai toujours su que je jouerais des trucs du passé, et je voudrais le faire. Mais j’aurais quand même pu faire des solos pour les deux guitaristes ; cela n’aurait pas été un problème.

“Mais je suis très, très heureux, parce que UN J [Mills, KK’S PRIEST‘s other guitarist] est – évidemment, je l’aime, il est génial, et nous pouvons faire tout cela, j’allais appeler ça de la supercherie, mais des trucs de guitare sympas ensemble. Et quand vous faites certains des trucs que nous faisons, que nous avons faits sur l’album, en abondance, c’est amusant, et ça va être très cool de jouer ce truc, comme c’était dans JUDAS PRIEST. Et moi-même et Glenn [Tipton, JUDAS PRIEST guitarist] fait certains de ces types vraiment cool de pièces pour double guitare et de trucs de compromis et tout ça. Et j’ai toujours aimé ça et, évidemment, c’était une concession pour moi d’apporter une autre guitare avant le premier album, pour se mettre les dents dans ces choses vraiment cool.

“Le truc avec deux guitaristes est généralement apparu comme assez commercial et un peu léger avec les harmonies”, Abattre expliqué. “Et je dis cela de la manière la plus gentille possible, parce que CENDRE DE WISHBONE était un grand – pas un de mes groupes préférés à l’époque. J’écoutais probablement le MORTS RECONNAISSANTS et le JAMES GANG et des gars différents. [There were] beaucoup de doubles guitaristes aux États-Unis, [but] pas tellement au Royaume-Uni. J’ai toujours pensé qu’il y avait une option pour faire une version heavy d’un groupe de deux guitares, alors j’ai voulu faire des recherches là-dessus. Et c’est ce que nous avons fait, avec moi-même et Glenn.”

Abattre a également parlé de la façon dont lui et Moulins diviser le travail de guitare principale dans LE PRÊTRE DE KK et en quoi cela diffère de l’arrangement qu’il avait avec Tipton dans JUDAS PRIEST.

“Je pense qu’il y avait une pomme de discorde qui s’est glissée, vraiment, au fil des ans; je n’avais pas vraiment l’impression d’avoir ma juste part de travail de plomb [in JUDAS PRIEST]”, a-t-il dit. “Et j’aurais dû, vraiment, parce que, évidemment, je peux faire ce genre de choses. Et sur ce [KK’S PRIEST] album, il est inondé de ce que j’aime à penser que c’est beaucoup de travail de guitare sympa, mais c’est en quelque sorte plus équitablement partagé entre moi et moi UN J, parce que c’est comme ça que j’aime être. Parce que quand le public voit un groupe, il ne veut pas seulement voir un guitariste et un guitariste de soutien. Ils veulent voir deux gars qui peuvent vraiment tout déchirer ensemble, qui ont des capacités de plomb. C’est donc ce qui se passe sur ce disque, et c’est ce qui se passera en direct.”

LE PRÊTRE DE KKla gamme de est complétée par l’ancien JUDAS PRIEST chanteur Tim “Éventreur” Owens, bassiste Tony Newton (VAUDOU SIX) et batteur Sean Elg (Cavaliers-morts, CAGE).

LE PRÊTRE DE KKle premier album de, “Sermons du pécheur”, sortira le 20 août via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1. Le premier single du LP, “Éclair de l’enfer”, est sorti en mai. La chanson titre a suivi le mois dernier.

Abattre la gauche PRÊTRE en 2011 au milieu d’allégations de conflit de bande, de gestion de mauvaise qualité et de baisse de la qualité de la performance. Il a été remplacé par Richie Faulkner, près de trois décennies son cadet.

En 2018, Abattre a révélé qu’il avait envoyé deux lettres de démission à ses camarades de groupe lorsqu’il avait décidé de quitter JUDAS PRIEST. Le premier a été décrit comme “une note de sortie gracieuse, impliquant une retraite en douceur de la musique”, tandis que le second était “plus en colère, exposant toutes ses frustrations avec des parties spécifiques”.

Abattre a déclaré plus tard qu’il pensait que la deuxième lettre était “une raison principale” pour laquelle il n’avait pas été invité à rejoindre PRÊTRE après Glenn Tiptonla décision de se retirer des tournées.

Abattrel’autobiographie de, “Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest”, est sorti en septembre 2018 via Presse Da Capo.