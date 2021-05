KK Downing pense que sa sortie de Judas Priest a été “ orchestrée ”: “ Je ne me sens pas vraiment comme si j’avais quitté le groupe ”

Fonder JUDAS PRIEST guitariste KK Downing dit qu’il avait “changé d’avis” à propos de quitter le groupe avant que sa sortie ne soit officiellement annoncée il y a dix ans.

Downing la gauche PRÊTRE en 2011 au milieu des revendications de conflit de bande, de mauvaise gestion et de baisse de la qualité des performances. Il a été remplacé par Richie Faulkner, près de trois décennies son cadet.

Le 69 ans Downing, qui a écrit sur son départ de PRÊTRE dans son autobiographie de 2018, “Heavy Duty: jours et nuits à Judas Priest”, a évoqué sa rupture avec le groupe dans une toute nouvelle interview avec le Brésilien “À l’intérieur avec Paulo Baron”.

Parlant de sa décision d’écrire un livre, Downing dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je voulais essayer de donner mon côté de tout, vraiment. Et je sais que c’est toujours difficile à faire, et c’était difficile à faire. Mais l’ensemble des circonstances a conduit à ce que c’est devenu.

“Peu de gens le savent, mais certaines choses se sont produites pendant l’hiver 2010, et ce n’étaient pas de bonnes choses qui se passaient, et je n’étais pas heureux. Je sentais que je méritais plus de crédibilité et plus de respect. Et je suis un mec très fier. J’ai donc jeté l’éponge.

«Je ne mentionne pas cela dans le livre, mais quelques mois plus tard, j’ai changé d’avis», a-t-il révélé. «Je commençais à changer d’avis. C’est comme avec ta petite amie ou ta femme ou autre chose. Je n’ai jamais été marié, mais j’ai eu beaucoup de disputes avec mes partenaires et copines. Mais après un certain temps, tu penses, ‘ Oh mon Dieu, était-ce de ma faute?

“Je parlais à Ian [Hill, JUDAS PRIEST bassist] en avril [2011]. je [knew] c’était une tournée d’adieu, et c’est tout ce que j’abandonnais. Après une vie de dévouement, c’était juste la tournée d’adieu [that I was walking away from]. Mais ensuite j’ai dit à Ian, «Je pense que je suis en train de changer d’avis. Je pense que je devrais faire la tournée. Je lui en parlais. Et je me suis demandé de m’envoyer la setlist sur laquelle ils avaient travaillé. Et il m’a envoyé la setlist, mais le jour suivant, ils ont publié à la presse que je me retirais du groupe. Et puis j’étais vraiment en colère. Et puis j’ai envoyé une deuxième lettre – pas si polie cette fois. J’étais vraiment en colère parce qu’ils parlaient manifestement.

“Donc, je n’ai pas vraiment l’impression d’avoir quitté le groupe,” Downing ajoutée. «J’ai l’impression que ça a été orchestré pour que je ne sois pas là. Alors c’est ce qui s’est passé. Puis je suis devenu une personne très en colère. J’ai oublié de le mentionner dans le livre, mais c’est ce que c’est.

Au cours des dernières années, Downing a clairement indiqué qu’il voulait revenir à JUDAS PRIEST, en particulier au début de 2018 lorsque le guitariste Glenn Tipton a annoncé sa décision de se retirer des tournées. “Mais si ça ne doit pas être, ça ne doit pas être,” KK Raconté “À l’intérieur avec Paulo Baron”. «J’ai toujours pensé qu’il y aurait une opportunité pour moi de revenir dans le groupe, mais cela ne s’est tout simplement pas produit. Donc, il y a un an, j’ai dû passer à autre chose. Je leur ai demandé une fois de plus il y a un peu plus d’un an à reconsidérer, parce qu’il y avait des gars dans le groupe qui voulaient que je fasse partie du groupe, et ils l’ont dit.

“C’est fou,” Downing a continué. “Surtout dans le monde dans lequel nous vivons. Combien de groupes se séparent et se réunissent? Combien de gars partent et reviennent? Cela arrive tout le temps. Vous aurez sûrement quelques disputes en cours de route, après 40 ans ou plus . Ça va sûrement arriver – un désaccord. Mais ça n’a tout simplement pas été capable de se retourner, celui-ci, assez étrangement. Mais, évidemment, de mon point de vue, j’ai essayé, les gars – j’ai essayé. “

Ailleurs dans le “À l’intérieur avec Paulo Baron” discuter, KK a évoqué certaines de ses frustrations vers la fin de son temps avec PRÊTRE, expliquant que “je me suis senti lésé dans le groupe, parce que j’ai toujours senti que j’étais celui qui était toujours vrai et fidèle. Parce que, évidemment, j’étais dans le groupe quelques années avant Glenn et [singer] Rob [Halford]. Et Rob a quitté le groupe pendant 14 ans, ou quelque chose comme ça, en faisant tous ces albums et en jouant avec tous ces musiciens. Et Glenn a pris six ans pour faire deux albums avec Confortable [Powell] et John [Entwistle]. Et ils avaient leurs propres sites Web, vendant des marchandises et tout cela. Je n’ai jamais rien fait de ça. J’étais totalement fidèle et fidèle à JUDAS PRIEST – moi, à cent pour cent. Je n’ai jamais voulu créer de musique pour des albums solo. Si j’ai créé de la bonne musique, elle doit aller à JUDAS PRIEST. Et si ce n’était pas assez bon pour JUDAS PRIEST, pourquoi le mettrais-je sur un album solo? Cela n’a aucun sens. La seule musique que vous pouvez diffuser est de la bonne musique qui est une musique de qualité que les fans peuvent écouter. Donc si tu peux créer ça, en me répétant, ça doit aller JUDAS PRIEST album, sûrement. Sinon, vous n’êtes pas fidèle à JUDAS PRIEST. Il n’y a aucun doute dans mon esprit Rob et Roy Z a écrit de très bonnes chansons quand il revenait pour être plus comme un JUDAS PRIEST groupe, avec le HALFORD groupe, mais si c’est vraiment de la bonne musique, et une partie de ça l’était, ça aurait dû arriver à JUDAS PRIEST si vous êtes fidèle à JUDAS PRIEST. Et toutes ces choses s’accumulaient en moi. Et en 2010, Rob avait sorti deux albums studio – deux albums studio – dans l’année avant que je… c’est arrivé. Et il a fait son tour du monde, y compris le Ozzfest, en jouant JUDAS PRIEST musique. Donc, toutes ces choses se construisaient et se construisaient en moi, puis la direction m’a demandé d’écrire un EP. Un EP – après l’épopée «Nostradamus». J’ai dit: ‘Je ne le fais pas.’ Mais la pression est venue. Je viens de dire: ‘Si KK parle et il ne pense pas que ce soit une bonne idée, vous devez écouter. Heureusement, ils l’ont fait, car ils n’ont finalement pas fait d’EP; ils ont fait un album. J’ai une licence pour savoir ce qui est bon pour JUDAS PRIEST et ce qui est mauvais pour JUDAS PRIEST. “

L’année dernière, Downing a annoncé la formation de PRÊTRE DE KK, dans lequel il est rejoint par un autre ancien PRÊTRE membres Les Binks (batterie) et Tim “Ripper” Owens (voix). Le groupe, qui rend hommage à Downingle passé, est complété par le guitariste AJ Mills (HOSTILE) et bassiste Tony Newton (VOODOO SIX).

En 2019, Halford n’a pas exclu Downingles retrouvailles avec PRÊTRE, en disant “ce qui va arriver arrivera.” Mais colline a dit qu’il n’y avait pas de plans pour PRÊTRE inviter Downing pour revenir au groupe. “Richie a pris le relais de Ken, ” colline Raconté Magazine Riff. “Il a fait un travail absolument formidable, il l’a vraiment fait. Et il a fait KenSes parties sont les siennes maintenant. Il a son propre angle sur les pauses de tête. Kensa part a été prise, et il n’y a pas de plan pour avoir Ken de retour, vraiment. Hé, écoute, ne dis jamais jamais. Mais pour le moment, on va plutôt bien sans Ken, donc ça pourrait rester comme ça, je pense, au moins dans un avenir prévisible. “

En 2018, Downing rejeté comme une “charge de conneries” collinel’explication de pourquoi KK n’a pas été invité à rejoindre le groupe après TiptonLe diagnostic de la maladie de Parkinson a été rendu public. “Nous étions comme des frères; nous sommes allés ensemble à l’école maternelle et à l’école secondaire, et nous avons vécu notre carrière ensemble”, Downing mentionné. “Mais je ne suis pas totalement satisfait de ce qui se dit. Ian semble être [saying] des choses comme: “ Aucun des fans ne manque KK,’ et, ‘Richie a apporté une nouvelle énergie au groupe. Et je vais, ‘Ian, mec, lors de cette dernière tournée, j’étais l’énergie. J’ai ralenti parce que les gens ne me suivaient pas. »… Alors je pense, Ian, ressaisis-toi, mon pote. Vous venez de remplacer l’énergie par de l’énergie. Très bien – bien, super. Mais ça ne va pas de l’avant, Ian. “

Tipton a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson il y a sept ans – après avoir été frappé par la maladie au moins une demi-décennie plus tôt – mais a annoncé en février 2018 qu’il allait s’absenter des activités de tournée à l’appui de PRÊTREle dernier album de “Puissance de feu”. Il a été remplacé par “Puissance de feu” producteur d’album Andy Sneap, qui est également connu pour son travail dans les revivalistes du NWOBHM ENFER et tenue de thrash culte SABBAT. Tipton rejoint occasionnellement PRÊTRE sur scène pour ses rappels, performant “Dieux du métal”, “Enfreindre la loi” et “Vivre après minuit”.

“Heavy Duty: jours et nuits à Judas Priest” est sorti en septembre 2018 via Da Capo Press.

Crédit photo: George Chin