KK Downing souhaite à Richie Faulkner un « rétablissement rapide » après une crise de santé : « C’est une chose terrible »

Ancien JUDAS PRIEST guitariste KK Downing a souhaité son remplacement, Richie Faulkner, un « prompt rétablissement » après Faulkner a subi une dissection aortique cardiaque aiguë pendant la performance du groupe au Plus fort que la vie Festival.

Après avoir été transporté d’urgence à l’UofL Health – Hôpital juif le 26 septembre, Faulkner a subi une intervention chirurgicale d’environ 10 heures – une valve aortique et un remplacement de l’aorte ascendante avec remplacement de l’hémiarche – par l’équipe de chirurgie cardiothoracique de l’hôpital, dirigée par Dr Pahwa, et comprenant également Drs. Brian Ganzel et Marquer l’abattage.

Interrogé dans une nouvelle interview avec Le blog du rock s’il « envoyait des prières » à Richie dans les jours qui ont suivi son opération, a déclaré Downing (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Oui, absolument. Tout ce que je pouvais faire, c’est dire aux gens que c’est très triste. Tout le monde souhaite Richie bien et un prompt rétablissement. Je pense que les gars ont eu plus de 20 spectacles [left to play on the U.S. tour], alors j’espère pour les gars, quand Richie récupère, ils peuvent y retourner. Parce que, évidemment, je ressens pour les fans et, bien sûr, SABATON, qui jouait aussi. C’est une chose terrible, mais nous ne pouvons que souhaiter Richie bien. Mais je sais qu’il est jeune et fort, et je suis sûr que tout ira bien. »

Faulkner eu « un anévrisme aortique et une dissection aortique complète » en interprétant la chanson de clôture de PRÊTREest fixé le dernier jour de Plus fort que la vie à Louisville. Faulkner a déclaré plus tard dans un communiqué : « Alors que je regarde des images du Plus fort que la vie Festival au Kentucky, je peux voir sur mon visage la confusion et l’angoisse que je ressentais en jouant ‘Anti douleur’ alors que mon aorte s’est rompue et a commencé à répandre du sang dans ma cavité thoracique. »

Les anévrismes de l’aorte sont « des renflements en forme de ballon dans l’aorte, la grande artère qui transporte le sang du cœur à travers la poitrine et le torse », selon les États-Unis Centres de Contrôle des Maladies. Les dissections se produisent lorsque « la force de pompage du sang peut diviser les couches de la paroi artérielle, permettant au sang de s’infiltrer entre elles ».

Après Plus fort que la vie, JUDAS PRIEST reporté le reste des dates américaines de sa tournée reprogrammée du 50e anniversaire, surnommée « 50 ans de heavy metal ». La randonnée a débuté le 8 septembre à Reading, en Pennsylvanie et devait se poursuivre jusqu’en octobre avant de se terminer le 5 novembre à Hamilton, en Ontario.

En 2019, Faulkner a rejeté les critiques qu’il a reçues pour avoir prétendument essayé de trop ressembler Abattre.

« Évidemment, vous obtenez le [haters] — les commentaires « clones » », Richie dit au « Que l’on parle » Podcast. « J’ai de longs cheveux blonds, je joue un V volant [guitar]… [Michael] Schenker, Zakk [Wylde], KK, Randy Rhoads – tous ces gars. Dire que j’étais un Ken clone était assez borné. Il y a des tonnes de gars qui ont des Vs volants et des cheveux longs.

« Le fait est que si j’avais teint mes cheveux en noir pour être différent, j’aurais été abattu », a-t-il poursuivi. « Tu dois être réel; tu dois être qui tu es. Et j’ai grandi sur Ken, j’ai grandi le Glenn [Tipton, JUDAS PRIEST guitarist] et les gars que j’ai mentionnés. Donc tu dois juste être qui tu es. Et j’ai grandi avec ces gars, et je n’ai pas honte. Je le porte sur ma manche — ce sont toutes mes influences, et je n’ai pas peur de ça… Il ne sert à rien d’essayer de le cacher. Mais ça doit aussi être naturel. Et je pense que d’une manière ou d’une autre, cela a fonctionné de manière organique. Je n’ai pas essayé de le copier. Et au fur et à mesure, vous essayez toujours de faire votre propre truc et de faire votre propre déclaration. »

Il y a trois ans, Abattre a déclaré qu’il avait l’impression d’être « cloné » lorsqu’il a découvert pour la première fois qu’il était remplacé par Faulkner. L’homme de 69 ans, qui a annoncé sa retraite de PRÊTRE en avril 2011 après près de 42 ans en poste, admis au « Appétit pour la distorsion » podcast qu’il a été pris de court lorsqu’il a vu son remplaçant pour la première fois.

« Richie, pour autant que je sache, est un gars sympa et évidemment un excellent joueur », Abattre mentionné. « J’ai été un peu déçu quand, au fond… je pense que l’idée était de me remplacer [with a lookalike], alors j’avais l’impression d’être en quelque sorte cloné. Mais je ne suis pas sûr que ce soit exactement Richie. Je veux dire, je pourrais être hors de propos ici, mais je pense Richie avait le droit de monter sur scène avec les siens… dépeindre sa propre image et sa capacité à jouer de l’instrument comme il le fait. Mais c’est ce que c’est. »

Il a poursuivi : « Quand Glenn retraité des tournées [in early 2018], la même chose ne s’est pas produite — évidemment, [Tipton‘s replacement] Andy [Sneap] ne ressemble à rien Glenn; il ne porte pas les mêmes vêtements, les pantalons rouges, les guitares ou quelque chose comme ça. Donc je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Mais c’est ce que c’est. »

Dans une interview de 2011 avec le journal finlandais Ilta-Sanomat, PRÊTRE chanteur Rob Halford a déclaré à propos de Faulknerressemblance physique avec un jeune Abattre: « Les gens disent : ‘C’est un clone. KK‘ADN.’ C’est juste comme ça que ça s’est passé. On a fait, genre, une recherche secrète. Quand on savait KK n’allait pas faire la tournée, nous avons fait beaucoup de secrets, en quelque sorte, à la recherche d’un autre joueur. Et Richie C’était juste le gars. Et il se trouve qu’il ressemble un peu au KK image, vous savez ?! Je pense qu’il serait idiot de dire : « Nous avons cherché un guitariste qui ressemble à Ken.’ Ce que nous voulons, c’est un très bon guitariste de métal, et c’est ce Richie Faulkner est. »