KK Downing souhaite bonne chance à David Ellefson après le licenciement de Megadeth : “Je sais qu’il reviendra”

Ancien JUDAS PRIEST guitariste KK Downing a offert des mots de soutien pour David Ellefson qui a été renvoyé de MEGADETH le mois dernier après des photos et des vidéos sexuellement explicites de Ellefson fuite en ligne avec des allégations selon lesquelles il avait soigné un fan, ce qu’il a nié avec véhémence.

Ellefson a exécuté une série complète de PRÊTRE classiques avec Abattre, ancien PRÊTRE chanteur Tim “Éventreur” Owens et ex-JUDAS PRIEST le batteur Les Binks en novembre 2019 à Wolverhampton, Royaume-Uni. Quelques mois plus tard, Abattre, Owens et Binks a annoncé la formation d’un nouveau groupe appelé LE PRÊTRE DE KK, avec le bassiste Tony Newton, membre fondateur du groupe de hard rock britannique de longue date VAUDOU SIX. À l’époque, on supposait que Ellefsonla non-implication de LE PRÊTRE DE KK était dû au fait que sa principale priorité était MEGADETH, qui travaillait sur un nouvel album studio.

Interrogé dans une nouvelle interview avec SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk” s’il espère avoir Ellefson impliqué LE PRÊTRE DE KK d’une certaine manière maintenant que David n’est plus membre de MEGADETH, Abattre répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Non. Nous sommes tous consolidés maintenant. Nous avons en fait, évidemment, travaillé assez dur pendant plus d’un an et demi maintenant ensemble en tant qu’unité. Et, évidemment, nous avons toutes ces vidéos que nous’ Nous sommes sur le point de sortir. Nous sommes donc totalement consolidés.

“Mais oui, Dave et moi, de temps en temps, nous sommes en contact, et, évidemment, j’ai envoyé David un texto disant, évidemment, ‘Tu as beaucoup d’amis dans le monde'” Abattre a continué. “Et il le fait. Il n’est pas seulement aimé – il est en fait aimé. Parce que c’est un gentleman. Il donne du temps à… Je suis fier de PRÊTRE, j’ai vraiment senti que j’étais le seul gars qui était la toute dernière personne à sortir avec les fans et à socialiser et tout ça. Mais David est exactement cette personne – il l’est vraiment – et tout le monde le dit à son sujet.

“Ce qui s’est passé – et j’en parle avec d’autres journalistes et des choses comme ça – si cela s’était produit dans les années 70 ou 80, cela aurait été simplement imputé au rock and roll”, KK mentionné. “Il n’est différent de personne d’autre. Nous avons tous des forces, et nous avons tous des faiblesses, surtout en tant qu’hommes, j’en ai peur. Et tant de gens ont gardé les portes fermées où David a foiré et a laissé la porte entrouverte, mais il n’est différent de personne d’autre. Alors, je lui souhaite bonne chance et tout, et je sais qu’il reviendra, évidemment, parce qu’il est si bon. Et c’est un bassiste incroyable ; il n’y a pas deux manières à ce sujet. Parce que quand nous avons fait le concert à [the Wolverhampton club] Steel Mill, il est arrivé. Nous avons eu une répétition, dans la salle de répétition glaciale. Il vient de descendre de l’avion – et Éventreur aussi – et nous avons parcouru l’ensemble une fois. Ensuite, nous sommes sortis et avons fait le spectacle, pour le meilleur ou pour le pire.”

Le 10 mai, plusieurs vidéos sexuellement explicites de Ellefson ont été divulgués par un tiers anonyme sur Internet et partagés avec Twitter; au moins deux des vidéos l’ont révélé en train de se masturber. La longue date MEGADETH Le député a publié plus tard une déclaration sur Instagram niant tout bavardage sur les réseaux sociaux qu’il avait « soigné » un fan mineur.

Le 24 mai, Dave Mustaine – qui a formé MEGADETH avec Ellefson en 1983 – a annoncé le départ du bassiste du groupe, en disant: “Nous ne prenons pas cette décision à la légère. Bien que nous ne connaissions pas tous les détails de ce qui s’est passé, avec une relation déjà tendue, ce qui a déjà été révélé maintenant est suffisant pour faire fonctionner ensemble impossible d’aller de l’avant”, Moustaine a écrit. Deux jours plus tard, Ellefson a publié une déclaration de suivi dans laquelle il promettait d’intenter une “action en diffamation” contre la personne qui “avait publié illégalement une vidéo très privée” du bassiste et avait fait de “fausses allégations” contre lui. Il a également déclaré qu’il travaillait avec la police de Scottsdale, en Arizona, “dans leur enquête sur des accusations de vengeance pornographique à porter contre la personne qui a publié la vidéo. Cette personne sera poursuivie dans toute la mesure du possible”, Ellefson a écrit. Il a poursuivi en disant qu’il “prenait ce temps pour être avec ma famille” et souhaitait à ses “coéquipiers” le meilleur pour leur prochaine tournée.

MEGADETH n’a pas encore annoncé le remplacement de Ellefson, qui était dans le groupe depuis sa création en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à son dernier départ.

David, devenu pasteur luthérien il y a près de dix ans, et sa femme Julie Ellefson sont mariés depuis 27 ans. Ils ont deux enfants, Alexandre romain (25) et Athéna Grâce (22).

LE PRÊTRE DE KK sortira son premier album, “Sermons du pécheur”, le 20 août via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1. Le premier single du LP, “Éclair de l’enfer”, a été publié le mois dernier.