KK Downing sur la rupture entre Judas Priest et Rob Halford : « Tout est devenu vraiment moche »

Alors que KK Priest se prépare pour la sortie du nouvel album Sermons Of The Sinner, le chef d’orchestre et ancien guitariste de Judas Priest, KK Downing, s’est ouvert sur les affrontements “laides” de son ancien groupe dans les années 90.

Dans une nouvelle interview franche avec Classic Rock Magazine, Downing partage des détails sur les troubles intra-groupe qui ont suivi le départ de Rob Halford du groupe en 1990.

Lorsque Dave Ling de Classic Rock lui a demandé s’il avait vraiment pardonné à Rob Halford d’avoir quitté Judas Priest, il a répondu : “Eh bien, tout est devenu vraiment moche – le premier album de Rob [with Fight, the band Halford formed after leaving Priest] s’appelait la guerre des mots. C’était une vilaine affaire.

“Regardez, les artistes ont des tempéraments difficiles. Il y a du bon, du mauvais et du laid en nous tous et nous sommes excités à propos de choses. Combien de fois avez-vous rompu avec une petite amie et avez-vous dit plus jamais, et un an plus tard, elle est de retour? la vie.

“Rob est un grand interprète, tout le monde le sait. Mais il est sensible. Je ne peux pas garantir de dire toutes les bonnes choses dans une interview, car tout le monde est humain.

Ailleurs, interrogé sur la manière “légère” avec laquelle Halford a traité Downing quittant Priest en 2011 dans son autobiographie, Downing répond: “En fin de compte, Rob sait que j’étais le gars qui l’a ramené dans Priest [in 2003].

“Glenn [Tipton] n’était pas content de ça, et je l’ai compris, parce qu’après son départ, Rob a dit quelques choses sur le groupe – beaucoup plus que je ne l’ai jamais fait.

“Si j’avais eu le choix, je pense que Rob m’aurait fait revenir dans le groupe. Nous avions mené tant de batailles ensemble et parcouru tant de kilomètres.”

L’interview complète est disponible pour lecture dans le nouveau numéro de Classic Rock, qui est disponible dès maintenant.

Le nouvel album de KK Priest, Sermons Of The Sinner, est attendu pour le 1er octobre via Explorer1 Music Group et est disponible en pré-commande dès maintenant. Découvrez la chanson titre ci-dessous.