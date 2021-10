KKR achète le portefeuille de droits musicaux Fund II de Kobalt Capital pour 1,1 milliard de dollars

Kohlberg Kravis Roberts (NYSE : KKR) a officiellement acheté le portefeuille de plus de 62 000 titres KMR Music Royalties II de Kobalt Capital pour environ 1,1 milliard de dollars.

KKR, dont le siège est à New York, et Kobalt Capital, 11 ans, ont dévoilé leur accord de plus d’un milliard de dollars via un communiqué officiel qui a été envoyé par courrier électronique à DMN. Selon ce message d’annonce concis, KKR – qui s’est associé en mars à BMG pour acquérir la propriété intellectuelle de la musique – a rejoint le « partenaire de co-investissement » Dundee Partners en vue du capital pour l’accord d’aujourd’hui.

Dundee Partners est « le bureau d’investissement de la famille Hendel », mais les parties impliquées ne semblent pas avoir révélé publiquement leurs participations respectives dans le portefeuille, qui « est principalement composé de droits d’auteur d’édition musicale pour des œuvres établies ».

En tout état de cause, Kobalt Music Publishing « continuera à administrer et à entretenir » les œuvres « dans le cadre d’un accord pluriannuel », et KKR et Dundee Partners ont établi une plateforme d’investissement appelée Chord Music Partners pour finaliser la transaction. KKR est sur le point de « contribuer à Chord à d’autres actifs musicaux achetés au cours de l’année écoulée », avec pour objectif primordial de « positionner la plate-forme en tant que propriétaire d’un portefeuille diversifié de droits musicaux représentant certaines des œuvres musicales les plus emblématiques des cinq dernières décennies. «

Malgré cet investissement d’environ 1,1 milliard de dollars et la multitude d’autres accords qui sont arrivés dans l’espace du catalogue depuis le début de 2020, le partenaire de KKR, Jenny Box, a semblé indiquer dans un communiqué que sa société avait l’intention de faire différents achats de musique IP pour le moment.

« Nous sommes ravis d’acheter cette collection diversifiée de chansons emblématiques. Nous sommes impatients d’investir dans le succès de cette musique et de travailler en collaboration avec Kobalt et les artistes et auteurs-compositeurs qui l’ont créée », a déclaré Box, l’ancien directeur général d’Oaktree Capital Management et associé de Blackstone Group.

« Cette transaction nous positionne sur une échelle significative, que nous continuerons à développer en fournissant un capital flexible et créatif aux détenteurs de droits musicaux. À travers KKR, nous investissons dans des entreprises innovantes de technologie, de médias et de divertissement qui connectent les fans à la musique de nouvelles manières et nous sommes ravis de la façon dont cela peut améliorer la valeur et la portée de ces chansons », a conclu Box.

KKR a lancé 2021 en acquérant les droits d’auteur sur la musique de Ryan Tedder de OneRepublic, et le Blackstone susmentionné a réalisé il y a une semaine un investissement de 1 milliard de dollars dans les droits musicaux – en plus d’obtenir une participation dans Hipgnosis Song Management.

De plus, le propriétaire de Spirit Music Group, Lyric Capital, a lancé jeudi dernier un fonds de catalogue de 500 millions de dollars, tandis que Primary Wave, après avoir abandonné 50 millions de dollars sur la propriété intellectuelle de Bing Crosby lundi, a clôturé la semaine en obtenant une participation dans le catalogue de « Will You Love Me Tomorrow », l’auteur-compositeur Gerry Goffin.