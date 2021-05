KKR investit 95 millions de dollars dans Lenskart

KKR réalise son investissement à partir de son fonds de capital-investissement asiatique. Avendus Capital a conseillé Lenskart dans le cadre de la transaction.

Lenskart a déclaré lundi que la société d’investissement mondiale KKR investirait 95 millions de dollars dans la société via une prise de participation secondaire.

Dans le cadre de la transaction, les investisseurs existants TPG Growth et TR Capital, qui ont investi pour la première fois dans Lenskart fin 2014, céderont chacun une partie de leurs participations dans la société.

«À la fin de la transaction, KKR cherchera à tirer parti de son expérience de travail avec les principales sociétés de technologie et de lunetterie du monde entier pour aider Lenskart à étendre sa présence en Inde, à étendre ses opérations croissantes à l’étranger et à améliorer ses offres numériques pour augmenter les expérience omni-magasin », ont déclaré les deux entreprises dans un communiqué conjoint.

Fondée en 2010, Lenskart prétend servir plus de 7 millions de clients chaque année grâce à son expérience d’achat omnicanal, qui couvre en ligne, des applications mobiles et 730 magasins omnicanaux dans 175 villes du pays. En 2019, la société s’était également étendue à Singapour, marquant son incursion en Asie du Sud-Est.

