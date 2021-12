KKR rachètera 49% de Reintel, la filiale fibre optique de Red Eléctrica, pour 971 millions

Le fonds d’investissement américain KKR a trouvé un accord avec la société Red Eléctrica pour acquérir 49% de sa filiale fibre optique Reintel pour 971 millions d’euros.

Comme l’a rapporté le groupe Red Eléctrica dans un communiqué, l’accord, qui a été approuvé par son conseil d’administration, signifie que la société espagnole restera l’actionnaire majoritaire et continuera à consolider les résultats de Reintel.

Le montant convenu dans l’opération valorise l’ensemble de l’activité de l’entreprise à 2 300 millions, ce qui « met en évidence le leadership de Reintel sur le marché espagnol de la fibre noire ».

L’opération a été conclue à l’issue d’un processus de vente qui a duré quatre mois, au cours duquel plusieurs fonds d’infrastructure se sont intéressés à cette activité.

Reintel est le plus grand opérateur d’infrastructure de fibre noire en Espagne et exploite un réseau de plus de 52 000 kilomètres, tandis que le fonds américain est très présent dans le secteur des télécommunications en Espagne, avec des participations importantes dans MásMóvil et Telxius, la filiale d’infrastructure de Telefónica.

KKR investit dans Reintel via son fonds d’infrastructure de base, qui se concentre sur l’investissement dans des actifs de haute qualité sur des marchés matures, qui, selon Red Eléctrica, fourniront un soutien stratégique à long terme à sa filiale.

L’expérience de KKR dans l’investissement dans des infrastructures critiques tant en Espagne qu’à l’échelle mondiale permettra à Reintel d’accélérer sa croissance en profitant des « multiples opportunités commerciales » attendues dans le domaine des télécommunications dans les années à venir, comme le déploiement de la 5G.

La clôture de l’opération est prévue au deuxième trimestre 2022 après obtention des autorisations correspondantes auprès des autorités de tutelle.

Cette opération constitue, selon Red Eléctrica, « une étape importante » dans l’exécution du Plan Stratégique 2021-2025 du Groupe, qui prévoit l’incorporation de partenaires dans certains actifs stratégiques afin que l’entreprise puisse « profiter des opportunités de croissance qui augmenter « et » maximiser la capacité de création de valeur de leurs entreprises de télécommunications.

KKR et son rachat par Telecom Italia

KKR a récemment annoncé le lancement d’une offre publique d’achat sur Telecom Italia, mais le gouvernement italien a déjà indiqué que cette société gère des actifs stratégiques pour le pays et prendra une initiative par rapport à sa part d’or lorsque KKR officialisera le rachat des télécoms italiens avant le régulateur national des marchés boursiers.

«Le gouvernement suit l’offre de très près. Nous sommes au début de la route. La proposition de KKR n’est pas contraignante », a déclaré le Ministre du Développement économique, Giancarlo Giorgetti, lors d’une comparution parlementaire.

« Si KKR, ou tout autre, formalise l’offre publique d’achat, une procédure sera activée qui permettra à l’exécutif de prendre des décisions, à la fois en ce qui concerne les autorisations nécessaires dans le secteur et les évaluations ultérieures du stock d’or », a-t-il ajouté.

KKR a proposé de manière « amicale » et sans engagement d’acheter la totalité de Telecom Italia à 0,505 euros par action, ce qui revient à valoriser l’entreprise à environ 11 000 millions d’euros, en plus du fait que le fonds assumerait la dette de l’Italien, qui dépassait fin septembre 22.000 millions d’euros.