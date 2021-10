Klain ne peut pas garder les mensonges de Biden droits pendant que John Kennedy les démonte brillamment – ​​RedState

Comme nous l’avons noté avec les remarques de Joe Biden plus tôt sur son projet de loi Build Back Better, il ne vit pas dans la réalité.

Il essaie de vendre aux gens que la facture ne coûtera rien, qu’elle est « entièrement payée ». Il soutient également que cela n’augmenterait pas le déficit, voire qu’il réduirait même le déficit.

BIDEN : « Après des mois de négociations difficiles et réfléchies, je pense que nous avons un historique – je sais que nous avons un cadre économique historique… C’est fiscalement responsable. C’est entièrement payé. pic.twitter.com/qxFEzd6wHG – Breaking911 (@Breaking911) 28 octobre 2021

Joe Biden prétend à nouveau à tort que sa frénésie d’impôts et de dépenses de mille milliards de dollars n’augmentera pas le déficit. Une analyse a révélé que le dernier «cadre» de Biden coûterait 2 000 milliards de dollars de plus que ce qui était annoncé. pic.twitter.com/IHhe33xxhY – Recherche RNC (@RNCResearch) 28 octobre 2021

De qui pense-t-il qu’il plaisante ? Il n’est même pas honnête au sujet du coût réel de la facture.

Pas le sénateur John Kennedy (R-LA) pour un. Kennedy a eu une réponse plutôt colorée à l’affirmation selon laquelle la facture Biden coûte « zéro dollar ». Quel bel échange avec Harris Faulkner de Fox.

Le sénateur John Kennedy : « Quelqu’un à la Maison Blanche a fumé la laitue du diable… Soit ça, soit ils pensent que les Américains sont des crétins. pic.twitter.com/UDqakNTeIV – The Post Millennial (@TPostMillennial) 28 octobre 2021

Je dois aimer Kennedy – sa façon de parler est tout simplement merveilleuse. Quant à sa requête, elle en a sûrement l’air, étant donné le manque de sens derrière l’affirmation. Si seulement ils fumaient de l’herbe, ce serait peut-être compréhensible. Malheureusement, ce sont juste eux qui essaient de nous en mettre un sur le reste d’entre nous et nous ne l’avons pas.

Mais comme exemple de la façon dont ils ne peuvent même pas bien mentir et garder les choses droites, je vous apporte le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain.

C’est deux fois plus gros, en dollars réels, que l’était le New Deal. Ce peut être le Congrès qui passe de 12 ans de scolarisation universelle à 14 ans ; le fait le plus gros investissement jamais réalisé dans la lutte contre le changement climatique ; qui réduit de moitié ce que paient les familles pour la garde d’enfants. https://t.co/hpK95CYcxD – Ronald Klain (@WHCOS) 28 octobre 2021

« C’est deux fois plus gros, en dollars réels, que le New Deal », dit Klain. « Cela peut être le Congrès qui passe de 12 ans d’éducation universelle à 14 ans ; le fait le plus gros investissement jamais réalisé dans la lutte contre le changement climatique ; cela réduit de moitié ce que les familles paient pour la garde d’enfants.

Je suis confus. Comment peut-il être « deux fois plus gros, en dollars réels » s’il s’agit de « zéro dollar ? Quelqu’un va devoir me l’expliquer. Mais bien sûr, comment cela peut-il être « entièrement payé » s’il coûte également « zéro dollar » ? Beaucoup d’illogisme se passe.

De plus, promettre quelque chose est deux fois plus important que le New Deal qui a accroché le gouvernement à des dépenses sociales inédites n’est pas positif. Cela devrait déclencher des alarmes stridentes pour tous ceux qui se soucient réellement des dépenses. Et comme vous pouvez le constater, le journaliste politique de NBC, Sahil Kapur, Biden n’a pas le soutien politique ou le soutien des Américains pour justifier ce niveau de folie des dépenses. Il a au mieux des majorités minces et nous pouvons voir comment cela l’a complètement entravé jusqu’à présent. C’est pourquoi ils ont eu tant de mal à passer à travers même leur propre parti. Ils ne peuvent même pas obtenir assez de voix jusqu’à présent.