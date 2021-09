Klara Bühl du Bayern Munich manquera des semaines en raison d’une blessure

in

L’attaquante du Bayern Munich Klara Bühl devrait manquer les prochaines semaines après s’être blessée à la cheville à l’entraînement mercredi. Heureusement pour le club, il ne reste qu’un match de championnat pour tout le mois de septembre.

Bühl a été absolument superbe pour le Bayern cette saison lors de ses deux premiers matchs de la saison de Frauen Bundesliga alors que le Bayern a remporté des victoires 8-0 et 3-0 sur le Werder Bremen et le SC Sand. Bien que Bühl n’ait pas encore inscrit son premier but de la saison, elle a joué un rôle déterminant dans l’attaque du Bayern, récoltant trois passes décisives.

Le seul match du Bayern auquel Bühl ne participera certainement pas est le match de samedi contre son ancien club Fribourg. Ensuite, le match féminin entrera dans la trêve internationale et le Bayern ne reprendra pas le terrain avant le 25 septembre, date à laquelle il se rendra pour affronter Elversberg dans le DFB Pokal Frauen. Les premiers matches de l’UEFA Women’s Champions League ne commencent que le 5 octobre, donc Bühl ne peut rien manquer là-bas.

Alors que Bühl a récemment été appelée en équipe nationale allemande, elle ne fera plus le déplacement. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

Avec Bühl à l’écart, il est probable que Jens Scheuer se tournera vers Lineth Beerensteyn sur le côté droit de l’attaque pour reproduire la vitesse et l’habileté de Bühl avec le ballon. La vitesse de Beerensteyn est une menace constante pour toute défense qui pense pouvoir la garder devant eux.