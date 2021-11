Klara Bühl propulse le Bayern Munich en quarts de finale du DFB Pokal Frauen

Le Bayern Munich a battu l’Eintracht Frankfurt 4-2 en huitièmes de finale du DFB Pokal Frauen ce week-end. Il s’agissait d’une revanche des deux équipes lors de la récente rencontre de la Frauen Bundesliga, que Francfort a remportée 3-2.

« Francfort rend les choses excitantes avec les deux buts de nulle part, mais nous sommes restés calmes. Félicitations aux filles, elles ont fait du très bon travail », a déclaré l’entraîneur-chef Jens Scheuer. « Vous avez mis en œuvre ce que nous avons spécifié. Nous voulions beaucoup laisser courir le diamant et je pense que nous y sommes plutôt bien parvenus. Cela se reflète également dans le résultat final.

Faits saillants des matchs

Le Bayern est sorti fort des portes, clairement déterminé à se venger du dernier match de championnat; Cependant, ce n’est qu’à la 27e minute que Lea Schüller a marqué le premier but en terminant un centre de Giulia Gwinn. Environ dix minutes plus tard, c’était Gwinn qui montait sur le tableau d’affichage, terminant un rebond sur un tir de Linda Dallmann. Sjoeke Nüsken en a retiré un pour Francfort juste avant la mi-temps.

Klara Bühl a remis le Bayern en tête par deux à la 55e minute avec une arrivée sournoise. Francfort, cependant, n’était pas prêt à abandonner, et Laura Feiersinger a profité d’un faible coup de poing de Laura Benkarth dans le but du Bayern. Bühl donnerait une avance de 4-2 au Bayern à la 78e minute avec un virage formidable et finirait pour sceller la victoire du club.

Équipe

Avec le retour de Bühl dans le onze de départ, cela va grandement améliorer le travail de Scheuer. Sa présence du côté offensif ouvrira tellement d’espace pour que Schüller ait une fois de plus moins de pression sur elle-même dans la surface.

Il y a très clairement un domaine du terrain qui n’a pas encore été complètement réglé, et c’est celui que Scheuer préfère à l’arrière gauche entre Carolin Simon et Hanna Glas. Les deux ont leurs points positifs, et cela pourrait être une situation où les deux sont préférés en fonction de l’adversaire.

Bayern XI : Benkarth ; Simon (74. Glas), Viggosdottir, Kumagi, Gwinn ; Zadrazil, Magull (86. Demann), Dallmann, Bühl, Rall (74. Beerensteyn); Schüller (79. Damnjanovic)

Bracketing et prochain match

Avec cette victoire, le Bayern accède aux quarts de finale pour la deuxième saison consécutive. Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu le 7 novembre.

Le prochain match du Bayern est un retour en Frauen Bundesliga avec un déplacement pour affronter Essen. C’est le début d’une période chargée de cinq matches en vingt et un jours. Cela comprend deux matches de Ligue des champions contre Lyon.

huitièmes de finale

Karlsruher 1-3 Carl Zeiss Iéna

Bayern Munich 4-2 Eintracht Francfort

Werder Brême 0-1 Sable

Sportfreunde Siegen 0-9 Henstedt-Ulzbourg

Turbine Potsdam 2-0 Cologne

Bayer Leverkusen 2-2 (5-4 pénalités) Hoffenheim

Hambourg 0-1 Essen

Fribourg contre Wolfsburg – Lundi 1er novembre