Klarna suit les préférences d’achat de beauté de la génération Z – WWD

La génération Z est plus axée sur la peau que sur les cheveux, le maquillage ou le parfum, indiquent de nouvelles données.

Selon une étude menée par Klarna, qui a interrogé 15 000 acheteurs, la génération Z dépense plus pour les soins de la peau que les Millennials, la génération X et les baby-boomers, avec 41,4% des personnes interrogées déclarant que c’était leur première catégorie.

« Du point de vue de l’investissement, ce sont des produits de beauté et une routine, mais pour la première fois depuis la publication de ces données, la génération Z a dépensé plus en soins de la peau que les autres générations », a déclaré Michela Griffin, responsable commerciale, beauté et accessoires chez Klarna.

«Les jeunes générations d’acheteurs empruntent ce train de conscience de la santé et nourrissent leur peau. Au lieu de réfléchir à la façon de décorer leur peau, ils se demandent: «Comment puis-je donner une belle apparence à ma peau à long terme? Nous appelons cela le « Shopping en pleine conscience » et nous pensons que cela pourrait potentiellement durer pendant la prochaine décennie », a poursuivi Griffin.

Cela ne signifie pas que les cosmétiques de couleur sont tombés à l’eau. Griffin a ajouté que l’acheteur de la génération Z a montré plus d’intérêt pour les palettes de maquillage brillantes, en particulier pour les yeux, même s’ils sont plus axés sur les soins de la peau. Ici, découvrez les 10 meilleurs produits de soin de la peau listés sur l’application Klarna.

Produits de beauté préférés de Klarna :

Versed on the Rise Sérum raffermissant Revolution Soins de la peau Huile de rose musquée Essence Spray Kylie Skin Holiday Skin Care Set Glow Recipe Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops Tatcha The Dewy Serum Resurfacing Traitement repulpant Beautycounter Tint Skin Hydrating Foundation MAC Cosmetics Frosted Firework Extra Dimension Skinfinish Bio-Oil Soins de la peau multi-usages Oil Becca Weightless Blur Foundation Kiehls Avocado Nourishing Hydrating Mask

