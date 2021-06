Klaus Fischer considère Robert Lewandowski du Bayern Munich comme un attaquant complet, tandis qu’Erling Haaland a de la place pour grandir

Klaus Fischer sait une chose ou deux sur le fait de marquer des buts et l’ancienne star de Schalke 04 pense que la Bundesliga a deux talents incroyables en Robert Lewandowski du Bayern Munich et Erling Haaland du Borussia Dortmund.

La comparaison est devenue particulièrement pertinente cette semaine alors que des rapports ont fait surface indiquant que le Bayern Munich s’intéresse à Haaland et pourrait imaginer vendre Lewandowski l’été prochain.

« Haaland est un joueur de son âge qui joue avec force, rapidité, agressivité et une volonté absolue de marquer des buts. Je ne pense pas qu’il y ait eu un attaquant comme ça à son âge. J’aime voir des joueurs comme ça et j’espère qu’il restera longtemps en Bundesliga », a déclaré Fischer dans une récente interview avec NetBet. “Lewandowski, qui a marqué 41 buts en Bundesliga et battu le record de Gert Müller – cela n’aurait jamais été possible. Lewandowski est un attaquant polyvalent, il peut marquer avec la gauche, avec la droite et sa tête.

Quant à l’évaluation des deux joueurs, Fischer pense que Haaland a une certaine marge de progression dans son jeu.

“Haaland est un peu limité, il a un pied gauche et une vitesse incroyable, mais le pied droit et sa tête ne sont pas son fort”, a déclaré Fischer. “Par conséquent, en tant que jeune joueur, il doit améliorer ces faiblesses et vous pouvez le faire en vous entraînant de manière intensive, mais il marquera ses buts quelle que soit la ligue dans laquelle il joue.”