Klaus Fischer ne voit pas le même Leroy Sane ces jours-ci

L’ancien grand Schalke 04, Klaus Fischer, se souvient de Leroy Sane depuis ses débuts à Die Königsblauen.

Ce que Fischer voit maintenant dans le joueur est loin de l’attaquant confiant et intrépide qu’il a vu à l’époque.

“Pour être honnête, j’ai été un peu déçu par Leroy jusqu’à présent”, a récemment déclaré Fischer à Abendzeitung. «Je le connais comme un joueur complètement différent. Quel régal pour les yeux le garçon était à l’âge de 18 ans au club de mon coeur Schalke ! Cette vitesse, ce dribble, une super finition avec son pied gauche, juste fabuleux ! Et aujourd’hui : des mauvaises passes sans fin, des centres d’un côté à l’autre, mais le but est au milieu. Il n’a pas encore « réussi » dans l’équipe nationale – et j’attendais en fait plus de lui au Bayern aussi. Plus doit venir maintenant.

Fischer n’est pas le seul à appeler Sane à « intensifier son jeu ». Le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan “Brazzo” Salihamidzic, a également récemment déclaré que Sane avait un an pour s’acclimater et que les attentes seront désormais plus élevées.