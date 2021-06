Klaus Fischer ravi de voir Thomas Müller et Mats Hummels de retour avec l’Allemagne

Peu de gens ont approuvé que Joachim Löw abandonne Thomas Müller du Bayern Munich et Mats Hummels du Borussia Dortmund en 2019 – y compris l’ancien grand allemand Klaus Fischer.

“À mon avis, c’était une erreur de ne pas considérer Müller et Hummels pour la sélection car lorsque les joueurs sont en bonne forme, ils devraient être appelés pour l’équipe nationale”, a déclaré Fischer dans une interview avec le site NetBet. “S’ils sont bons, peu importe qu’ils aient 20 ou 30 ans, c’est pourquoi j’ai dit que c’était une erreur de ne plus choisir Hummels et Müller.”

Fischer pense que Hummels et Müller peuvent fournir un leadership bien nécessaire.

“Je suis heureux que Müller et Hummels soient de retour, Müller est quelqu’un qui peut marquer des buts, il peut créer des buts, c’est un joueur qui est avant et agressif et nous avons besoin de joueurs comme lui contre des adversaires aussi puissants que ceux auxquels nous sommes confrontés. le début », a déclaré Fischer. « Ce sont les joueurs de premier plan qui donnent le ton et entraînent les jeunes joueurs avec eux. »