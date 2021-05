Klaus Meine des Scorpions dit que c’était “ la bonne décision ” de terminer un nouvel album sans le producteur Greg Fidelman

SCORPIONS chanteur Klaus Meine dit que “c’était la bonne décision” pour lui et ses camarades de groupe de terminer leur nouvel album sans producteur Greg Fidelman.

Les légendes du hard rock germano-polonais-suédois ont passé les derniers mois à enregistrer l’effort à Studios du parc à la menthe poivrée à Hanovre, en Allemagne. Provisoirement dû plus tard cette année, le disque marquera SCORPIONS‘première version depuis 2017 “Né pour toucher vos sentiments – Le meilleur des ballades rock”, qui était une anthologie de matériel nouveau et classique.

SCORPIONS initialement prévu pour enregistrer le nouvel album à Los Angeles avec Fidelman, dont les crédits précédents comprennent NŒUD COULANT et METALLICA. Cependant, en raison de la pandémie, une partie du travail initial a été Greg à distance, après quoi SCORPIONS ont choisi de diriger les enregistrements eux-mêmes avec l’aide de leur ingénieur Hans-Martin Buff.

Lors d’une conversation en avril 2021 avec Scorpions Brésil, Meine a déclaré à propos de la décision du groupe de procéder sans Fidelman (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Lorsque nous avons joué à Los Angeles en 2019, nous avons rencontré Greg Fidelman. Et nous nous sommes réunis là-bas, et il a aimé l’idée de produire notre prochain album. Et Greg est venu en Allemagne pour nous voir, à Menthe poivrée. Puis la pandémie, la façon dont ça s’est passé ici [in Germany] et là-bas aux États-Unis, cela a changé tous nos plans. Notre plan était d’aller à Los Angeles l’année dernière en mai et juin, passer mai et juin en studio, aller à Las Vegas [and] jouer le [residency] spectacles. Nous avons même réservé un studio à Las Vegas pour les jours de repos. Et l’album aurait été quasiment terminé en août [or] Septembre. C’était donc le plan. Mais ensuite, corona a tout changé. Et nous avons commencé avec Greg passant par Zoom. Il nous a rejoints tous les deux jours en studio – LA le matin, et avec SCORPIONS, c’était l’heure du dîner ici en Allemagne. Nous avons donc travaillé ensemble sur le matériel, dans une certaine mesure. Ensuite, il a été difficile, à un moment donné, de continuer sans qu’il soit avec nous en studio ou sans que nous soyons dans son studio à Los Angeles. Nous avons donc dû prendre la décision de faire une pause qui aurait duré jusqu’à cette année – jusqu’au printemps cette année – ou de continuer. Et nous ne voulions pas perdre l’élan des chansons pour nous travaillant en studio. Et nous avons donc décidé de continuer. Parce qu’avec Hans-Martin Buff, nous avions un ingénieur formidable, et nous avions une équipe formidable autour de nous, qui travaillait avec nous. Nous avions mis en place un super son avec Greg, donc c’était tout le standard de LA. Mais c’était un plan B d’enregistrer en Allemagne au lieu de Los Angeles. Mais il n’y avait aucun moyen de s’en sortir puisque nous ne pouvions pas nous rendre à Los Angeles et qu’il ne pouvait pas venir en Allemagne. C’était donc difficile. “

Il a poursuivi: “Nous travaillions avec Greg sur toutes les chansons; nous avons parcouru tout le matériel avec lui. Mais à ce moment-là, nous nous sommes sentis très forts que nous devrions continuer, que nous devrions avancer, et nous avons eu le sentiment que nous faisons confiance à nos propres gens, nous faisons confiance à notre propre équipe. C’est un travail d’équipe. Si nous avions eu le sentiment de ne pas pouvoir y parvenir nous-mêmes, nous aurions probablement arrêté. Mais cela signifie qu’à ce stade, en avril 21, nous n’aurions jamais [gotten] là où nous sommes en ce moment, à cause de la décision [to keep] Aller. Et pour nous, avec le recul, c’était la bonne décision, parce que quand on regarde ce qui se passe en ce moment, il n’y a toujours aucune chance pour nous d’aller à Los Angeles, et il n’y a toujours aucune chance pour lui de venir ici, parce que c’est tellement difficile avec toutes ces restrictions de voyage. Je pense donc que nous avons fait le bon choix. Nous étions tous très confiants de continuer, et nous espérons que ce sera l’un des meilleurs albums que nous ayons jamais fait. “

Klaus a également parlé plus en détail de SCORPIONS‘approche sur le nouvel album, en disant: “Nous avons essayé de vraiment réactiver le SCORPIONS DNA, et nous avons essayé de faire un album où nous pensons que c’est ce à quoi nos fans du monde entier s’attendent à ce stade. Et, bien sûr, avoir Mikkey Dee dans le groupe, le gars qui a joué 20 ans avec MOTÖRHEAD, vous pouvez imaginer qu’il est aussi comme une centrale électrique derrière le groupe, poussant: «Essayons ça. Essayons ça, «ce qui est fantastique, ce qui est génial. Donc, la bonne chose est, en regardant en arrière sur les deux derniers mois, la façon dont le groupe s’est rapproché pour réussir, pour que cela fonctionne, mais pas comme une option B … Je pense que cette option B pour enregistrer à Hanovre est devenue Bien avant cette année, nous avons commencé dans une option A, car nous avions un excellent studio, une excellente configuration, de superbes sons et des gens formidables avec qui travailler. Et Hans-Martin fait un excellent travail. Et nous avons hâte que vous entendiez les nouvelles chansons. Ça fait vraiment du bien. Mais c’était des circonstances très compliquées dans cette situation corona. Ce n’est pas Gregla faute, mais ce n’est pas de notre faute non plus. Nous avons dû en tirer le meilleur parti pour avancer. “

Meine dit précédemment Parler de métal que l’objectif d’utiliser Fidelman produire le nouvel album, c’était apporter «l’ancienne ambiance d’albums comme ‘Coupure électrique’, ‘Coup de foudre’ ou même «Lovedrive». Nous essayons de nous concentrer sur ces albums et cette attitude », a-t-il déclaré.« Si nous y arrivons, qui sait, c’est tellement d’années plus tard. Mais c’est l’esprit et c’est toute l’ambiance autour de cet album. Cette fois, l’accent est mis sur les chansons les plus difficiles. “

Selon Meine, SCORPIONSLe nouveau LP ne comporte «aucun écrivain extérieur», contrairement à celui de 2015 “Retourner à jamais”, qui a été largement co-écrit par les producteurs de l’album, Mikael Nord Andersson et Martin Hansen.

Fidelman a commencé sa carrière en tant que guitariste et auteur-compositeur pour SEAU RHINO avant de lancer sa carrière de producteur, d’ingénieur et de mixeur, trouvant un mentor précoce Rick Rubin.

SCORPIONSLa dernière collection complète de nouveaux enregistrements était celle mentionnée ci-dessus “Retourner à jamais”, comprenant en partie des chansons que le groupe avait dans le coffre-fort des années 80. C’était la dernière apparition enregistrée de SCORPIONS‘batteur de longue date James Kottak, qui a été licencié du groupe en septembre 2016.