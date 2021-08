KLAY dépasse les 0,95 $ alors que les taureaux se frayent un chemin pour 1,2 $ Crypto new media

TL ; Répartition de la reprise après sinistre

L’ensemble de la carte thermique de la crypto-monnaie est en vert, signalant un marché haussier. Klaytn RSI se situe légèrement au-dessus des 30 dans la région de surachat. La ligne MACD a franchi la ligne rouge indiquant que le marché est haussier.

Analyse des prix Klaytn : aperçu général des prix

Les ours ont pris le contrôle du marché sur le graphique journalier, portant le prix à 0,9189 $. Quelques minutes plus tard, les acheteurs enragés ont pris le contrôle du marché, faisant grimper le prix dans un biseau ascendant et atteignant une résistance proche du plus haut intrajournalier à 1,200 $. Klaytn a trouvé un support à 0,9046 $.

KLAY a entamé une tendance haussière avant de faire face à une résistance à 0,9142 $. Depuis lors, la pièce se négocie selon un schéma de tête et d’épaule. Cette fois, les vendeurs élaboraient une stratégie sur la façon de réduire le prix. Les ours étaient bien préparés et prêts à combattre les taureaux et à faire baisser le prix vingt minutes dans la journée.

En conséquence, le prix de Klaytn est tombé à un creux intrajournalier de 0,8995 $. Les taureaux semblent inverser la tendance négative sur le graphique d’analyse des prix à 1 heure. Les taureaux inversent la tendance.

L’ensemble de la carte thermique de la crypto-monnaie est en vert, signalant un marché haussier. La plus grande monnaie virtuelle, Bitcoin (BTC), a augmenté de 1,5%, tandis que son concurrent le plus proche Ethereum (ETH), a bondi de 3%. La pièce klaytn a enregistré une légère augmentation et se négocie maintenant à 0,9360 $. Néanmoins, certaines pièces comme la pièce meme (DOGE) et Filecoin ont diminué de petits pourcentages

L’analyse de Klaytn Price indique un marché haussier en raison des enregistrements de pièces élevés au cours des dernières heures de négociation. Une nouvelle hausse est probable dans le reste de la journée car la résistance reste faible et le RSI est dans la région de surachat.

Mouvement des prix Klaytn au cours des dernières 24 heures : modèle de tête et d’épaule

KLAY s’est négocié dans une fourchette de 0,8996 $ à 0,9468 $ sur le graphique de négociation sur 24 heures. Alors que la capitalisation boursière des pièces est de 2 274 820 915 $.

Le graphique de négociation quotidien a commencé avec une tendance haussière et le prix approchait de la bande supérieure des bandes de Bollinger, indiquant que le marché était suracheté. Le graphique journalier s’est négocié en tête et épaules pendant la majeure partie de la journée, indiquant une tendance haussière du marché.

Analyse des prix Klaytn Graphique en 4 heures : Volumes de vente élevés

Les chandeliers rouges éclipsent les chandeliers verts sur le graphique d’analyse des prix sur quatre heures, indiquant un marché baissier. Les vendeurs ont inondé le marché afin de maintenir la dynamique baissière.

Le RSI se situe légèrement au-dessus des 30 dans la région de surachat. Il y a une possibilité d’une flambée des prix dans les prochaines heures de négociation.

Source : Tradingview

Analyse des prix de Klaytn : Conclusion

Le RSI est dans la région de surachat, signalant une possibilité de hausse des prix de Klaytn. Au moment de la rédaction, les bandes de Bollinger étaient larges, ce qui signifie qu’il y a une forte volatilité. La ligne de divergence de convergence de la moyenne mobile a franchi la ligne rouge indiquant que le marché est haussier. KLAY devrait connaître une recrudescence dans les prochaines 24 heures.

Avertissement. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.