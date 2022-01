Klay Thompson, 941 jours plus tard

Aujourd’hui (02h30, heure espagnole), précisément un Warriors-Cavaliers, le duel qui a marqué une époque en NBA, le seul à avoir été répété quatre fois de suite en finale de l’une des grandes ligues professionnelles américaines. Entre 2015 et 2018, de la baie de San Francisco à l’Ohio, les collisions de LeBron James avec un empire (il l’a fait tomber en 2016, a perdu les trois autres batailles) ont attiré l’attention sur la NBA à des niveaux médiatiques jamais vus aux États-Unis. l’époque de Michael Jordan et de ses Bulls. C’était les Warriors, en particulier Stephen Curry. Et puis, de 2016 à 2019, de Kevin Durant. Mais aussi celles de Draymond Green, Andre Iguodala et, bien sûr, Klay Thompson.

Donc ça devait être un Warriors-Cavs le match désigné pour Le retour de Klay 941 jours plus tard. Presque une résurrection : Leur dernier match officiel a été celui qui a clôturé la finale 2019, le cinquième d’affilée pour certains Warriors qui avaient pour une fois un rival différent, les Raptors de Toronto, devant eux. La blessure de Durant a tout compliqué, mais le 13 juin, dans l’ancienne et abandonnée Oracle Arena d’Oakland, les Warriors rêvaient de forcer le septième match. Ils gagnaient au troisième quart lorsque Klay Thompson, le grand héros de la soirée, a été terrassé par une blessure au genou. Il a fait deux lancers francs (85-80) et ne pouvait plus jouer. Décimés, les Warriors ont rendu leur couronne (110-114 et 4-2 dans la série), il n’y a pas eu de triplé… et On n’a plus revu Klay, l’un des grands gardiens de tous les temps. Un shooter unique, le meilleur de l’histoire après son inséparable Curry. Jusqu’à aujourd’hui : les Splash Brotrers se partagent à nouveau le terrain ce soir.

Klay était un joueur de fer. Numéro 11 au repêchage de 2011, il a joué 66 matchs en tant que recrue et au cours des sept années suivantes, il n’est jamais tombé en dessous de 73 (sur 82 au total). Lors de la finale 2018, il a disputé toute la série avec une vilaine blessure à la cheville. Défenseur exceptionnel et superstar déguisé en ouvrier, il a oscillé autour de 20 points par nuit malgré le sale boulot pour Curry et Durant. Il détient le record du plus grand nombre de points en un quart (37 !) et dans un match, il a atteint 60 points malgré moins de 30 minutes de jeu, n’a eu le ballon dans les mains que pendant 90 secondes et a à peine rebondi onze fois. Après la finale 2019, la rupture ligamentaire s’est confirmée, elle a été renouvelée pour cinq ans et 190 millions de dollars, elle a été opérée, toute la saison 2019-20 a été perdue… et le tendon d’Achille s’est rompu quand, en septembre 2020, c’était lui qui s’apprêtait à retourner sur les pistes dans une ronde de petits jeux dans son Los Angeles natal. Un désastre monstrueux.

Klay (31 ans) a trois anneaux de champion et a été cinq fois étoile. On ne sait pas comment il est, comment il reviendra, mais il reviendra. Et c’est déjà une injection de bonheur pour tous les fans de la NBA, en particulier pour les Warriors, qui après cinq finales consécutives ont deux saisons sans playoffs et reviennent maintenant : ils sont en ce moment la deuxième meilleure équipe de la NBA (un demi-match des Suns ) et ils pensent qu’avec une bonne version de Klay, ils seront définitivement le grand favori pour le titre. Encore une fois.

Steve Kerr, son entraîneur, a déjà fait savoir qu’il commencerait dès le premier jour. Bien sûr, il débutera avec environ 18 minutes par match pour qu’il puisse reprendre son rythme, et il ne jouera pas encore les deux tours coup sur coup (deux matchs sur deux soirs consécutifs). Son retour a été retardé plus que nécessaire, puisqu’il était attendu pour Noël, mais dans l’environnement Warriors, ils cachent à peine un optimisme qui semble sur le point de déborder. Ils disent que Klay est aussi bon que jamais. Selon Kerr, « dans un endroit formidable physiquement, mentalement et spirituellement ». Cela signifie des triples de pluie, voire plus, dans la baie de San Francisco. Quoi Les Warriors vont remonter l’une des pièces de leur version la plus redoutable, qui est déjà une légende ; et que la NBA retrouve, après un cauchemar de plus de deux ans et demi, l’une de ses figures les plus aimées et admirées. Klay 941 revient plus tard. C’est sans aucun doute la nuit la plus attendue dans la baie de San Francisco. Et dans tous les recoins de la NBA.