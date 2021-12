Klay Thompson brise le silence à son retour

Le joueur des Golden State Warriors, Klay Thompson informe sur son Revenir pendant que vous conduisez votre bateau dans le NBA.

Le meneur des Golden State Warriors Klay Thompson n’a pas joué dans un match NBA depuis près de deux ans et demi, mais selon lui, cela est sur le point de changer. L’ancien MVP des finales et triple champion de la NBA peut être vu avec désinvolture au volant de son bateau, dans lequel il a été assez récemment, mais cette fois, il parle de son retour sur le terrain, qui s’est fait attendre depuis longtemps. il s’est blessé au genou pour la première fois le 13 juin 2019. Depuis, Thompson s’est également déchiré le tendon d’Achille, retardant encore plus son retour. Malheureusement, tout ce temps pourrait prendre fin d’ici la fin de l’année, selon l’homme lui-même.

Klay dit « c’est difficile à évaluer » quand il sera de retour, mais j’espère dans les prochaines semaines ou un mois [via @KlayThompson / IG] pic.twitter.com/AlctOadChj – Warriors sur NBCS (@NBCSWarriors) 3 décembre 2021

Bien qu’il puisse être « difficile de déterminer » quand Thompson reviendra, on ne peut pas en dire autant de son équipe des Warriors. Golden State est très facile à mesurer ; Ils sont l’une des meilleures équipes de la NBA en ce moment et ont actuellement le meilleur bilan de la NBA sans Thompson. Lorsque Klay reviendra, cette saison pourrait avoir l’étoffe d’un autre titre de Golden State.

Au cas où vous l’auriez oublié, Thompson est cinq fois All-Star, l’un des meilleurs tireurs de tous les temps et un grand défenseur. Bien qu’il n’ait jamais construit une unité défensive de la première équipe de la NBA, il a fait partie de la deuxième équipe une fois et de la troisième équipe deux fois. Le mettre aux côtés de Draymond Green et Stephen Curry dans l’unité de départ des Warriors est le match parfait et nous sommes tous sur le point de revoir bientôt le puzzle de Golden State, faites éclater votre pop-corn.