Klay Thompson : « C’était presque comme gagner un ring NBA »

Klay Thompson Il est revenu jouer un match NBA hier après 941 jours. Après presque 31 mois poussés à la limite physique et mentale, le joueur de Guerriers de l’état d’or Il est revenu en marquant 17 points en 20 minutes contre les Cleveland Cavaliers et en laissant un très bon feeling. Il a raté son premier coup avant de trouver sa gamme dans la première partie. Puis au cours du troisième quart-temps, il a réussi à marquer trois points d’affilée et à marquer sept de ses points. C’était son premier match depuis ce sixième match fatidique de la finale 2019 et tout s’est parfaitement déroulé.

Après le match, excité, Klay Thompson s’est adressé aux médias et a décrit ce que son retour a signifié pour lui : « Ce fut un moment très spécial, un moment très spécial que je n’oublierai jamais, et je n’oublierai jamais l’accueil des fans. , ça a été incroyable. C’était amusant. Tout le travail en valait la peine, être dans l’ombre, chaque instant en vaut la peine. Je suis très reconnaissant de pouvoir à nouveau concourir. La route a été très longue, mais Je suis fier de moi pour ma persévérance. C’était très spécial, je ne l’oublierai jamais, c’était presque comme gagner un championnat.

Un retour inoubliable pour Klay Thompson

Il était tellement excité à son retour qu’il n’a pas été facile pour lui de se concentrer sur le tournage dans les premiers instants : « J’étais très excité au début, j’ai raté quelques coups. Je suis très content sur le moment. Je voulais, mais je suis très heureux de regarder la lame des alignements et de voir mon nom dessus. «