Klay Thompson, de retour avec les Warriors avant Noël ?

À Guerriers de l’état d’or tout se passe bien pour lui en ces premiers stades de la saison régulière 2021/22 du NBA. La franchise de San Francisco, après 11 matchs joués, est l’équipe avec le meilleur bilan de toute la NBA : 10-1. Les hommes de Steve Kerr n’ont perdu qu’un match et présentent l’un des meilleurs matchs d’équipe tant offensivement que défensivement de la ligue.

Ce niveau ne se comprend que grâce aux performances de tous ses joueurs actuellement disponibles : Stephen Curry en mode MVP, Jordan Poole en révélation de la saison, Andrew Wiggins en fidèle écuyer, Draymond Green et Gary Payton II en spécialistes défensifs, et un longtemps, etc., parmi l’ensemble de la liste des Warriors.

Et il semble également que cela ne va pas être ici à court terme. Golden State a reçu les meilleures nouvelles possibles au cours des dernières 24 heures. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, la réhabilitation des Klay Thompson (blessure du LCA depuis plus d’un an) se porte très bien, à tel point que sa date de retour pourrait être plus proche que prévu.

« On m’a dit que si Klay continue à ce rythme de reprise, son retour pourrait avoir lieu avant le jour de Noël, la date initialement fixée », a déclaré Wojnarowski. « Pour les deux prochaines semaines, on dira exactement quand ce sera, mais son retour pourrait intervenir une semaine avant le 25 décembre. »

Un calendrier qui commence à se compliquer

S’il est vrai que les Golden State Warriors ont une fiche de 10-1 et sont la meilleure équipe de la NBA aujourd’hui, il faut aussi dire que la franchise n’a pas quitté San Francisco depuis sept matchs. Le prochain, également au Chase Center, sera contre les Chicago Bulls. Après cela, les hommes de Steve Kerr prendront la route pour disputer une tournée de quatre matchs de la Conférence Est.